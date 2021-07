Jak účinně vyhnat kunu? Rozhoďte ji její vlastní zbraní!

Kuna je na první pohled velmi roztomilé zvířátko. Ale stejně tak, jako roztomilá, je i mrštná, „nevoňavá“ a je obrovským škůdcem. Zejména dostane-li se k vám do domu nebo na zahradu. Způsobů, jak ji vyhnat, je celá řada, od chemických zbraní po nejrůznější plašičky, rušičky nebo pasti, či dokonce hašené vápno. Co však funguje nejlépe, jsou pachové zbraně. Zničte kunu tím, čím ničí ona vás.

Zdroje: www.chatar-chalupar.cz, www.idnes.cz, bydleni.instory.cz

V případě kuny bezesporu platí přísloví, že „čím kdo zachází, tím taky schází“. Nejlépe fungují pachové zbraně, tedy zničit kunu tím, čím obtěžuje ona nás.

Pachy zvířat i lidí

Kunu v domě na chvilku vyplašíte jakýmkoli pohybem nebo aktivitou. Jedná se však skoro vždy jen o krátké přerušení její činnosti. Ihned se zase vrací „do práce“ a vypudit ji je velice těžké.

Kuny jsou totiž velmi chytré a není jednoduché je zmást. Většinu domácích nástrah proto snadno odhalí a nenachytáte je. Proto můžete vsadit buď na profesionálně připravené odpuzovače kun, jejichž účinnost je vyšší, nebo právě na pachové stopy jiných zvířat, nebo i vaší vlastní.

Pasti a klasické lapače často nefungují. Zdroj: Profimedia

Domácí mazlíček nebo šelmy ze zoo

I pachové odpuzovače kun je potřeba poměrně často obnovovat, aby nevyčichly. Smyslové vnímání kuny funguje pouze na kratší vzdálenosti. Je jasné, že by ji vyděsil pes, ale jednalo by se jen o bezprostřední kontakt obou zvířat. Pokud kuna žije na půdě, pes v síni ji rozchodně nerozhodí.

Naštěstí pro nás jsou kuny velice plaché, skoro stejně jako drzé. Proto nemají rády exponovaná místa, obzvláště tehdy, přebývají-li na nich jakákoli další zvířata.

Nemusíte si hned koupit psa nebo kočku či tygra. Úplně postačí cokoli, co v kuně vzbudí pocit, že je jiný živočich v dosahu – chlupy, vlasy, dokonce i lidské ponožky. Vlastníte-li tedy jakéhokoli psího mazlíčka, nevyhazujte jejich chlupy, ale opatrně je rozmístěte všude tam, kudy kuna chodí.

Stejně fungují i ostříhané lidské vlasy. My, kteří bydlíme v Tróji, nebo vy, kdo máte ve městě zoologickou zahradu, zkuste požádat ošetřovatele o chlupy šelem. Ty fungují skvěle, zejména tygr nebo medvěd!

Podle zkušenosti některých chalupářů fungují například i kočičí nebo dokonce slepičí výkaly.

Parfém jako z nevěstince

Chalupářka Janka Tržová má s kunou svou vlastní „pachovou“ zkušenost. „Kamarád mi poradil, abych vyhnala kunu mým vlastním parfémem. Nejdřív jsem se urazila, že smrdím. Ale on to myslela jinak, a vážně to fungovalo. Kunu jsem nechtěla zabít, jen vystrnadit z půdy v mém domě. Tak jsem připravila do „petky“ vodu, do ní nalila parfém (čím výraznější, tím lepší), ve víčku udělala dírku jako v konvičce, a vystříkala tím celou půdu. Dům sice voněl jako hodinový hotel, ale kuna byla pryč. Mám klid.“

Kuna se protáhne i tou nejmenší dírou. Zbavit se jí není lehké. Zdroj: Profimedia

Mužské vlasy, moč a další triky

Jak se tedy zdá, jakékoli výrazné pachové stopy kunu vyženou. Johana K. z Kralup říká: „Manžel zničil všechny přístupové cesty, které by kuna mohla užívat, ale nepomohlo to, takže jsme se rozhodli pod střechu umístit naše vlasy zmuchlané v silonkách. Důležité je, aby vlasy byly přirozeně páchnoucí, tedy bez laku na vlasy apod., ideální jsou pánské a před umytím. Návnadu jsme navíc pravidelně obměňovali a po dvou týdnech byla kuna pryč.“

Kromě profesionálních odpuzovačů fungují i babské triky, jako třeba naftalín, topinka se sádlem, použité ponožky nebo dokonce lidská moč. Ta je ale spíše pro otrlé!