Každý zahradník jistě touží po hojné úrodě a bohatém kvetení rostlin na jeho zahradě. K tomu vám velmi snadno může pomoct obyčejné kuchyňské koření, kterým je kurkuma. Kromě ochucení jídel totiž dokáže pomoct ve správném množství také vaší zahradě, kde vám prokáže nejednu laskavost.

Kurkuma je známá pro své blahodárné účinky na lidské zdraví, ovšem její využití zde zcela nekončí, jelikož se hodí i pro výživu rostlin! Přineste si toto oranžové koření do své zahrady, kde s ním můžete doslova kouzlit. Budete překvapeni, jak moc je kurkuma prospěšná rostlinám, které díky ní divoce porostou.

Kurkumu můžete ve své zahradě využít až na 6 různých způsobů! Na co všechno je skvělá, zjistíte ve videu na YouTube, na kanálu GARDEN TIPS:

Zdroj: Youtube

Ochrana proti škůdcům

Kurkuma dokáže být velmi účinným přírodním prostředkem k ochraně vaší zahrady před škůdci. Obsahuje totiž látky s přirozenými pesticidními vlastnostmi, které mohou odpudit nežádoucí návštěvníky jako jsou slimáci, mšice a další hmyz, jenž by mohl poškodit vaše rostliny. Stačí ji posypat kolem rostlin, díky čemuž budou v bezpečí.

close info Lisa-S /Shutterstock.com zoom_in Kurkuma kolem rostlin vytvoří ochrannou bariéru, kterou slimáci jen tak nezdolají.

Podpora růstu a vývoje

Kromě odpuzování škůdců může kurkuma výrazně podpořit růst a vývoj vašich rostlin. Disponuje antibakteriálními účinky, které pomůžou rostlinám lépe absorbovat důležité živiny z půdy, a to z nich pak udělá silnější, zdravější a odolnější. Kurkuma rovněž stimuluje tvorbu kořenů u nových rostlin, což může vést k lepšímu zakořenění a rychlejšímu růstu.

Snížení stresu u rostlin

Rostliny, stejně jako lidé, mohou zažívat stresové situace, které ovlivňují jejich růst a vývoj. Kurkuma obsahuje látky, které mohou snížit stresovou odezvu rostlin a podpořit tak jejich odolnost vůči nepříznivým podmínkám jako je sucho, nadměrná vlhkost nebo teplotní extrémy. Přidáním kurkumy do zálivky posílíte jejich zdraví a odolnost nejen vůči těmto stresovým faktorům, ale také vůči všemožným nemocem.

close info APM STOCK / Shutterstock zoom_in Kurkuma je neocenitelný pomocník v zahradě. Vsaďte na její blahodárnou sílu i vy!

Stimulace kvetení a plodnosti

Kurkuma má pozitivní vliv i na samotné kvetení a plodnost rostlin. Dokáže podpořit tvorbu květů a plodů, což může vést k bohatším a hojnějším úrodám ve vaší zahradě. Pokud přidáte kurkumu do půdy nebo jí aplikujete postřikem přímo na listy rajčat, papriky či okurky, zlepšíte tím současně kvalitu i tvorbu jejich květů.

Zlepšení kvality půdy

Přidáním tohoto koření do půdy zvýšíte propustnost a zlepšíte její strukturu, díky čemuž umožní kořenům rostlin lépe pronikat do hloubky a získávat více kyslíku společně s živinami. Kurkuma má také schopnost snižovat pH půdy, což může být pro některé rostliny velmi prospěšné. Kyselá půda zlepšuje dostupnost některých živin a minerálů, a to pak může vést k lepšímu zdraví a růstu vašich rostlin.

Zdroje: gkvks.com, nasezahrada.com, chalupari-zahradkari.cz