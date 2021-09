Nejlepší prostředek na plísně rostlin vyrobíte z kurkumy. Funguje jako chemie

O zdravotních benefitech kurkumy již nikdo nepochybuje. Málokdo však ví, že účinné látky prospívají také rostlinám a chrání je před škůdci a nemocemi. Jak kurkumu využít i na zahradě?

Kurkuma je plná antioxidantů, má antiseptické vlastnosti a obsahuje sloučeniny, které pomáhají v boji proti rakovině, podporují zdraví mozku a trávící soustavy. Nejčastěji se používá jako koření. To je oblíbené pro svou specifickou barvu, vůni a sladko-pikantní chuť. Nejčastěji se s ní můžete setkat v tzv. kořenící směsi na kari. Účinná látka kurkumin má také silné protizánětlivé účinky. „Jejím největším problémem je to, že ji tělo nedokáže dobře absorbovat z trávicího systému do krve. Někteří odborníci ji proto doporučují konzumovat s černým pepřem," píše dietoložka Katherine Brooking.

Kurkuma na zahradě

I když nám kurkuma chutná, škůdci ji doslova nesnášejí. Koření se tak stalo skvělým ekologickým produktem, jak rostliny ochránit před hmyzem, ale i před bakteriemi a plísněmi.

Postřik z kurkumy je skvělá prevence proti plísním. Zdroj: Profimedia.cz

Kurkuma a plísně

Napadlo vaše rostliny padlí? Zatočte s ním pomocí kurkumy. Smíchejte jeden díl kurkumy a dva díly dřevěného popela. Práškem jemně posypte kontaminované listy. Aplikujte ho brzy ráno, aby ulpěl na rose. Opakujte tak dlouho, dokud padlí nezmizí.

První pomoc v podobě postřiku

Jako účinná prevence, ale také první pomoc proti plísním, funguje postřik z 20 gramů kurkumy a 1 litru vody. Důkladně promíchejte a aplikujte na listy a stonky rostlin buď brzy ráno nebo večer. Ošetření zopakujte opět za týden.

Padlí okurkové se na listech okurek i cuket projevuje stejně. Zdroj: Floki / Shutterstock.com

Dezinfekce půdy

Jako přírodní fungicid funguje smíchání kurkumy s půdou. Zeminu mírně zkypřete a zasypte ji kořením. Poté okolí rostlin zalijte. Prášek bude postupně absorbován. Kůru zopakujte opět za měsíc. Tento postup chrání také proti mravencům, roztočům a larvám některých motýlků a můr.

Ošetřete rány rostlin

Otevřené rány jsou, podobně jako u lidí, náchylné k různým chorobám a infekcím. Ať už jste řezali růže, větve odlomily děti nebo zvířata nebo jste roubovali, ošetřete rány kurkumovým práškem. Díky svým přirozeným antiseptickým a antibakteriálním vlastnostem povrch vydezinfikuje a pomůže ho tzv. zatáhnout. Navíc, kurkuma bude fungovat jako ochranná bariéra proti houbovým chorobám a škodlivým rostlinným virům a bakteriím. Stačí koření smíchat s trochou vody a vytvořit pevnou pastu.

