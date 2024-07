Chcete znát v čem spočívá tajemství úspěšného kvetení hortenzií? S trochou správné péče se jistě stanou ozdobou vaší zahrady a potěší vás svými krásnými květy po celé léto.

Pěstujete na zahradě hortenzie a máte dojem, že stagnují, co se týká kvetení? Možná jste se dopustili některé z pěstitelských chyb, která negativně ovlivňují jejich běžný růst a vývoj.

Právě červenec je měsícem, kdy hortenzie rozkvétají naplno a zpravidla zdobí zahrady svými okouzlujícími květy. Čemu se vyvarovat a naopak, jak hortenzie v květu podporovat, a dokonce ovlivňovat jejich odstín?

Nekvetou vám hortenzie? Na několik zajímavých tipů se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Kelly Lehman:

Zdroj: Youtube

Neadekvátní umístění

Pokud vám hortenzie neprospívají a nekvetou, může to být špatně zvoleným stanovištěm. Ke zdárnému růstu potřebují polostinné místo chráněné před větrem.

close info Marina Andrejchenko / Shutterstock.com zoom_in Pokud vám hortenzie neprospívají a nekvetou, může to být špatně zvoleným stanovištěm.

Nevhodná zemina

Prohřeškem bývá i nevhodná půda. Hortenzie milují kyselou, mírně vlhkou půdu. Při výsadbě se vždy vyplatí přidat jim rašelinu, která půdu okyselí.

Nepravidelná zálivka nebo přemokření

Dbejte vždy i na odpovídající zálivku. Hortenzie vyžadují dostatek vláhy, ale nesnášejí přemokření. Myslete i na kvalitu vody, ideální je měkká dešťovka.

Odpovídající výživa

Při pěstování hortenzií je nutné nezapomenout i na vyváženou výživu. Nikdy tuto rostlinu nepřehnojujte dusíkatými hnojivy. Došlo by k situaci, že prudce vyhnané letorosty by už nestačily vyzrát a v zimě by snadno podlehly mrazům.

Kouzlo změny barvy květů

Věděli jste, že barvu růžových hortenzií můžete ovlivnit? Zatímco barvu bílých a červených květů hortenzií ovlivnit nelze, u růžových si s požadovaným odstínem můžete pohrát.

close info nadtochiy / Shutterstock zoom_in Barva květů hortenzií závisí na hodnotě pH půdy.

Barva květů hortenzií závisí na hodnotě pH půdy. V kyselém prostředí s pH okolo 5 vykvétají modré květy, zatímco v alkalickém prostředí s vyšším pH se zbarví do růžova. Důvodem jsou ionty hliníku, které ovlivňují barvu pigmentů v květech.

Hortenzie obecně preferují mírně kyselé pH v rozmezí 5 až 6. Pokud toužíte po modrých květech, můžete rostlinu jednou týdně zalévat roztokem kamence (síranu hlinitého) v poměru 3 g na 1 l vody. Dojde ke snížení pH půdy, které podpoří modré zbarvení.

