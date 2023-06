Přenosný zahradní repelent: Květník osaďte správnými rostlinami a je po komárech

Určitě to známe všichni. Léto doslova vybízí k posezení na zahrádce, terase nebo alespoň na balkónu. Jenomže s tím jde ruku v ruce boj s otravnými komáry, kteří mohou hodně znepříjemnit klidný večer. Nemusíme ale ani používat žádné chemické repelenty, stačí vědět, které rostliny si kolem sebe umístit. Opravdu fungují.

Je to snadné, pokud víme jak na to. Nerovný boj s komáry nám mohou pomoci vyhrát docela obyčejné bylinky, které můžeme navíc zužitkovat i jiným způsobem.

Meduňka

Nejste zatím žádní zkušení zahradníci, ale přesto byste si chtěli vypěstovat rostlinu, která vás ochrání před dotěrnými komáry a jejich svědivými bodanci? Pak je tou nejlepší volbou právě meduňka. Nenáročná bylina vám bude dělat radost bujným růstem, ale i schopností vyrovnat se s různými světelnými podmínkami. Pravdou ale je, že polostinné místo jí bude vyhovovat nejlépe. Lze ji pěstovat jak na záhonu, tak i v květináči, což je v tomto případě vhodnější volba. Jednak proto, že zamezíme jejímu nekontrolovatelnému šíření po celém pozemku, a pak si ji také budeme moci přenášet tam, kde bude právě potřeba.

Bazalka

Další rostlinkou pro naprosté nováčky na poli pěstitelství je bazalka, která má – stejně jako meduňka – kromě úspěšného boje s komáry i další výhody a možnosti použití. Kdo byl alespoň jednou v Itálii, určitě ocení její využití v kuchyni. Navíc je možné pořídit si více odrůd této oblíbené bylinky, přičemž všechny budou vynikajícím způsobem odpuzovat komáry a našim jídlům dodá každá z nich trochu jinou chuť. Také bazalku bez problémů vypěstujeme v květináči, a proto se hodí třeba na balkóny.

Balazce život v květináči nijak zvlášť nevadí Zdroj: Pixabay

Máta peprná

Co bychom si povídali, máta peprná má skutečně silné aroma, které není všem právě příjemné. Komáři ji ale přímo nesnášejí. Pokud tedy nepatříte mezi její odpůrce, není co řešit. Na pozemek do blízkosti letního posezení se jí pár keříčků jistě hodí, nepříjemný hmyz bude mít o starost více a vy si zajistíte možnost nasušit si zdravou bylinku na zimu. Navíc dokáže, v případě, že se nějaký ten komár přece jen objeví, pomoci proti nepříjemným pocitům po bodnutí. Stačí rozemnutý lístek máty přiložit na postižené místo a téměř okamžitě přijde úleva.

Rozmarýn

Nikoliv poslední z bylinek, na kterou nesmíme zapomenout, je rozmarýn. Tak, jako v předchozích případech, jde i tady o velmi aromatické rostlinky, které použijeme třeba při grilování nebo pečení masa, ale i v jiných receptech. A samozřejmě jako obranný val proti komářím náletům. Kromě toho, že se její vůně vůbec nelíbí bodavému hmyzu, motýli ji naopak milují. Jejím pěstováním tak propojíte hned několik příjemných momentů.

Levandule

Chtěli byste nejen klidný večer bez komárů, ale také krásně kvetoucí zahrádku v jižně laděném stylu? Pak není o čem přemýšlet. Ideálním řešením je nádherná a voňavá levandule. Rostlinka, která je navíc ze svého k rovníku bližšího domova zvyklá i na teplá suchá léta, v nichž se rozhodně nebude hroutit. Péči samozřejmě potřebuje, ale trocha sucha ani odpolední slunce ji nezničí. Také levandule je léčivka, která nám může být prospěšná při stresu, úzkosti, depresích nebo při poruchách spánku.

Krásná na pohleď, voní, léčí a ještě odpuzuje komáry. Co víc bychom mohli chtít? Levanduje je top... Zdroj: Pixabay

Afrikány

Ani afrikány, stejně jako třeba máta peprná, nemají jen příznivce. Najdou se i lidé, jimž jejich vůně příjemná není, ale krásně barevné květy budou patrně obdivovat všichni. Jen komáři se těmto rostlinám vyhnou velkým obloukem, což je také náš cíl. Afrikány jsou jedním z nejspolehlivějších přírodních repelentů, jaké si můžeme na zahrádku pořídit.

Muškáty

Pamatujete na okna babiččina domu, kam jste možná jezdili na prázdniny? Pokud šlo o venkovský dům, s největší pravděpodobností v nich nechyběly muškáty. A babičky dobře věděly, co dělají. Neježe jde o krásně kvetoucí, zajímavé, nenáročné a dobře se množící rostliny, ale jejich umístění poblíž okna nebo přímo na okně má svoje důvody. Také muškáty jsou poměrně spolehlivým odpuzovačem komárů a jim podobného otravného hmyzu. Buďme moudří jako naši předci a volme přírodu před chemickými spreji.

Rostlin, které odpuzují komáry, je samozřejmě mnohem více. Tyhle ale zvládne pěstovat opravdu každý a hodí se jak na rozlehlý pozemek, tak i na malý balkón nebo jen na okno. Pustíte se také do pěstování některé z nich?

