Jaký je nejlepší květináč na orchideje? Podpoří růst a zamaskuje kořeny

Zatoužili jste po sofistikované kráse tropické orchideje? V obchodech a zahradních centrech vám ji nejspíš prodají v průhledném plastovém květináči, který nepůsobí zrovna výstavním dojmem. Přesto dobře zvažte, zda ho po příchodu domů vyměníte za hezčí.

Jen málo druhů orchidejí vyrůstá v přírodě ze země. Většinou jde o rostliny epifytické, které se kořeny přichytávají ke kmenům stromů a čerpají vláhu ze vzdušné vlhkosti. V deštném pralese je jí víc než dost.

Jaký je nejlepší květináč

V našich bytech orchidejím takové podmínky vytvořit přirozeně nemůžeme. V obýváku nám stromy běžně nerostou a přílišná vlhkost by nám akorát tak způsobila plíseň na stěnách. Průhledný květináč má za úkol propustit ke kořenům světlo a navodit květině zdání, že roste volně v prostoru. Zdaleka to však není jen světlo, co by jí měl poskytnout.

Plastové květináče jsou levné a praktické. Zdroj: Shutterstock.com

Pro kořeny orchideje je mimořádně důležité, aby k nim mohl proudit vzduch a substrát nezůstával mokrý. To by velmi rychle vedlo k zahnívání a úhynu rostliny. Průhledný květináč vám proto nebude nic platný, pokud v něm nebude dostatek otvorů a propustný substrát namíchaný nejlépe z borové kůry, dřevěného uhlí a polystyrenu nebo perlitu.

Ačkoli průhledný plast není pro orchideje zcela ideální, z dostupných materiálů pěstebních nádob se jeví jako nejschůdnější. Sklo má tendenci se zapařovat a špatně se do něho vrtají otvory. Keramické květináče jsou sice prodyšné, ale nedají se vyrobit v průsvitné verzi. Rozhodně není vhodné orchidej i s plastovou nádobou posadit do květináče ozdobného ve snaze učinit z ní dekoraci s vyšší estetickou hodnotou. Rostlině by se špatně dýchalo a vlhkost by se ze substrátu nedařilo odvádět.

Košík ze dřeva či proutí propustí ke kořenům dostatek vzduchu. Zdroj: Shutterstock.com

Pletené košíčky

Za jediný materiál, který bude orchidejím vyhovovat snad více než plast, se dá považovat dřevo či proutí. Pletené košíčky nebo malé dřevěné bedýnky kořenům ponechají trochu potřebného světla, a přitom propustí i dostatek vzduchu. Navíc nepůsobí lacině, naopak se stanou krásnou přírodní ozdobou interiéru. Můžete je snadno zavěsit na stěnu či na strop a v létě třeba i do koruny stromu na zahradě.

Kdy přesadit orchidej

S přesazením však počkejte na dobu, kdy orchidej odkvete, protože za plného rozkvětu s ní není vhodné hýbat. Velikost košíčku nebo bedýnky zvolte jen o maličko větší, než byl dosavadní květináč – nádoba by nikdy neměla být moc malá ani příliš velká, nezávisle na materiálu. Myslete také na to, že v proutěném košíku bude substrát rychleji vysychat, a orchidej tudíž bude třeba častěji zalévat.

Zdroje:

abecedazahrady.dama.cz, www.gardeningknowhow.com, www.dumazahrada.cz)