Čím nahradit květináče na bylinky: Originální nápady, co skoro nic nestojí

Pěstování bylinek má hned několik výhod. Kromě toho, že dodají pokrmům jinou chuť než jejich sušené, v obchodech dostupné varianty, také se stanou stylovou dekorací vašich parapetů. Zvláště pak, zasadíte-li je do zcela netradičních květináčů!

Mít k dispozici čerstvé bylinky rozhodně není jen výsadou zahrádkářů. Snadno je lze totiž pěstovat v bytě na parapetu okna. Většinou nevyžadují žádnou speciální péči a lze je zakoupit takřka v jakémkoliv supermarketu. Velmi snadno si tak vytvoříte bohatou bylinkovou zahrádku i ve své domácnosti. Pokud při pěstování navíc sáhnete po zcela netradičních květináčích, můžete vytvořit zajímavé designové kreace. Z bylinek se tak rázem stane i stylový bytový doplněk!

Židle, na kterou se usadily bylinky nahrazuje klasickou pěstební nádobu. Zdroj: Imfoto / Shutterstock.com

Hrnky namísto klasických květináčů

Pro vysazení bylinek můžete využit prakticky jakoukoliv nádobu, kterou doba najdete. Fantazii se meze nekladou. Máte ve skřínce mnohem více hrnků, než vůbec používáte, ale je vám líto zbavit se jejich nadbytku? Do nepoužívaných pohárků můžete přesadit zakoupené bylinky, nebo v nich rovnou ze semínek vypěstovat vlastní. Postup se přitom nijak neliší od pěstování v klasickém květináči.

Stejně tak lze využít i staré zavařovací sklenice, plechovky nebo například nepoužívané hrnce. Tím nejen že bylinkám dodáte zcela netradiční vzhled, ale zároveň ulevíte eko systému.

Bylinky můžete pěstovat i ve vysloužilých smaltovaných hrnečkách Zdroj: Shutterstock.com / Danie Nel Photography

Vaječné skořápky

Zcela unikátní je sázení bylinek do skořápek od vajíček nebo do vydlabaných kokosových ořechů. Stačí je dostatečně naplnit hlínou a zasadit semínka oblíbených a voňavých rostlinek. Pokud navíc samotné skořápky umístíte do prázdného plata od vajec, výsledný efekt tím jen posílíte.

Pěstování bylinek v kokosovém ořechu má taktéž mnoho podob. Zkuste do ořechu vyvrtat díry a těmi protáhnout silnější provaz. Vysazené bylinky pak můžete zavěsit na stěnu nebo do okna. Takovou dekoraci, která přináší i skvělý užitek, zaručeně jen tak někde neuvidíte! Výběr samotných rostlin je pak jen na vás. Mezi nejrozšířenější druhy patří bazalka, rozmarýn, tymián, koriandr, petržel anebo levandule.

Zdroj:

zmagazin.cz, living.iprima.cz