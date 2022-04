Inspirace: Vytvořte si skvostnou jarní květinovou zahradní zídku. Je to snadné.

Máte zahradu z kopce nebo o více úrovních? Nerovný terén nemusí být nevýhodou, spíše naopak. Jednotlivé výškové úrovně můžete rozdělit úžasnými zídkami plnými květin.

Nejvhodnější jsou takzvané suché zídky, které postavíte bez malty či jiného spojovacího materiálu. Kameny různých velikostí prostě jen vhodně naskládáte na sebe a potřeba je pak už pouze kvalitní půda a rostliny.

Kopcovitá zahrada může být výhodou. Zdroj: Profimedia

Stavba zídky

Jak takovou zídku postavit? Nejprve si musíte naplánovat výšku zídky, protože ty od 30 cm do 60 cm potřebují základy. Ty nižší se obejdou bez zpevnění. Základů se nebojte, prostě pouze do země do hloubky přibližně 20 cm vložte jednu vrstvu kamenů. Pro stavbu zídky se hodí nahrubo opracované kameny nebo kameny přírodní. Pečlivě je vybírejte, vhodný je pískovec nebo vápenec a pořiďte si jich raději větší množství, podle toho, jak chcete mít zídku vysokou a dlouhou. Jednotlivé kameny vrstvěte na sebe tak, aby se na sebe vzájemně vázaly, prostě aby do sebe co nejlépe pasovaly. Do svahu by měly mít pozvolný sklon, toho docílíte, tak že s každou novou řadou ustoupíte asi 4 cm dozadu. Zídka tak bude i dobře stabilní a během deště bude voda stékat do spár. Každou řadu kamenů musíte zasypat zeminou. Ta musí být dostatečně kvalitní, smíchejte tedy půdu ze zahrady s kompostem a doplňte drobným štěrkem. Velice důležité je to, že vrchní kámen musí vždy přemostit spáru pod ním.

Na vrchol patří bohatě kvetoucí letničky a skalničky. Zdroj: Profimedia

Kam vysadit rostliny

Vůbec nevadí, když do sebe některé kameny nezapadnou přesně a vytvoří se mezi nimi větší otvor. Právě do těchto míst se vysazují vhodné rostlinky. Nejefektivnější je vkládat rostlinky do zeminy rovnou během stavby zídky. Jaké druhy květin a rostlin vysadit? Vybírejte podle místa, kam je chcete na zídce vysadit. Rozdělte si zídku na tři pomyslné zóny - vrchní, tzv. korunku, střední část a patu.

Kvetoucí krásky

Na vrchol patří takové rostliny, které zbožňují sucho a slunce, které na ně bude svítit a pálit celé dny. Sem patří i rostliny, které se později rozrostou do objemných polštářů, které pak přepadávají do kaskád a vytvářejí nádherně barevné scenérie. Vyzkoušejte například huseník s bílými, růžovými i červenými květy, dále různé druhy hvozdíků nebo skalničku plaménku flox, která vás od května až do podzimu bude těšit bohatým květenstvím barevných kvítků, vysaďte i rozrazil klasnatý nebo bíle kvetoucí polokeřík štěničník, tařici nebo tařičku či zvonky.

Netřesky přežijí i mráz mezi spáry. Zdroj: Profimedia

Netřesky i kapradiny

Spáry vyplňte různými netřesky, tučnolistými rozchodníky, které přežijí i mráz. Ve střední části zídek se daří mechům a řasám, u paty vysaďte popínavé rostliny, například přísavník nebo oblíbený břečťan. Máte zídku v polostínu, nebo na místě, kam nemá přístup slunce? Vhodný je zvěšinec zední, dymnivka a některé druhy lomikámenů. V neposlední řadě jsou to různé druhy kapradin, které ocení vlhko a stín.

Zdroje: www.diy.com, www.magazinzahrada.cz