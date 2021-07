9 oslňujících květin, co vypadají jako ptáci, a neměly by vám chybět na zahradě

Chcete mít exoticky vypadající zahradu? Začněte pěstovat květiny, co vypadají jako ptáci. Budou nepřehlédnutelnou dominantou a určitě si je zamilujete.

Pokud máte v oblibě netradičně vypadající květiny a rádi byste jimi vyšperkovali vaši zahradu, máme pro vás několik tipů. Jejich pěstování není nijak složité a zcela jistě vám je bude každý závidět. Připomínají svými květy pestrou ptačí říši.

Strelicie královská (Strelitzia reginae)

Strelície je exotická rostlina, která nejvíce zaujme neobvyklým květem, který vypadá jako hlava ptáka s dlouhým zeleným zobákem a výrazným vztyčeným chocholem oranžových a modrých pírek. V teplých krajinách se pěstuje ve venkovním prostředí, u nás většinou jako pokojová rostlina, ale v teplých letních měsících ji můžete umístit klidně ven na zahradu či terasu.

Pochází ze subtropických a tropických oblastí jižní Afriky. Na silném stonku vyrůstají většinou dva až tři květy s nápadnými korunními plátky. Pro svůj výstřední a exotický květ, kdy z načervenalého listenu vyrůstají z vnější strany sytě oranžové okvětní lístky a z vnitřní strany jsou okvětní lístky modré, dostala často používanou přezdívku „ptačí zobák“. Zajímavostí je, že tuto květinu opylovávají ptáci a ne včely. Květina vyžaduje plné světlo, miluje sluneční paprsky a dostatek vláhy, kterou si v případě potřeby umí vtáhnout do svých kožovitých listů.

Orchidej (Phalaenopsis)

Nejčastěji pěstovaná odrůda orchidejí spadá do rodu můrovců a často se jí říká „růžová můra“. Její výrazné květy jsou často nazývány jako „ptačí hlavy“, protože jejich vzhled je opravdu evokuje. Původem je z Řecka, Turecka, Íránu, Iráku a jihozápadního Balkánu. Miluje teplo a dostatečné světlo a v našich oblastech se většinou pěstuje jako pokojovka, která upřednostňuje místo u okna. Ovšem letní zahradu se stinným místem také ocení. Vyžaduje teplotu mezi 20 až 22 °C, takže by neměla být na přímém slunci. Zavlažovat by se měla ponořením do hlubší nádoby s vodou. Nasaje si potřebné množství a v případě vyšších teplot na zahradě ocení i jemné rosení.

Ptačí orchidej (Pecteilis radiata)

Jedná se o druh orchideje vyskytující se převážně v Číně, Japonsku, Koreji a Rusku. Její okrajový nadýchaný okvětní lístek připomíná bílou volavku s roztaženými bílými křídly ve vzletu. V našich podmínkách je opět pěstována převážně v bytě, ale v letních teplotách může být také chloubou zahrad. I u této krásné orchideje se vyhněte místům s přímým sluncem, dařit se jí bude spíše v polostínu. A protože miluje vlhké prostředí, určitě ji pravidelně roste. Nesvědčí ji přemokření půdy, protože při nadměrné vlhkosti by od středové růžice mohla rostlina začít uhnívat.

Orchidej (Peristeria elata)

Jedná se o druh orchideje původem z oblastí Střední Ameriky až po Panamu, Venezuelu a Ekvádor. Uvnitř okvětních lístků má útvar, který lze přirovnat k bílé holubici, často je označována jako orchidej Ducha svatého. Podmínky k pěstování vyžaduje stejné jako předešlé orchideje, takže i na vaší zahradě jí bude fajn v teplém polostínu a bude vyžadovat rosení.

Orchidej (Caleana major)

Drobná a malá orchidej je běžně známá jako kachní orchidej, protože její květ připomíná kachnu v letu. Kvete buď zeleně, červeně nebo fialově. Původem je z východní a jižní Austrálie. Její neobvyklé tvary a jedinečná vůně láká hmyz. Nikoli však proto, aby sál jejich nektar, ale aby se s nimi pokusil spářit. Při tomto kontaktu se totiž paradoxně nerozmnoží hmyz, ale samotná orchidej, která umí geniální trik, aby na tělo hmyzu dostaly svůj pyl. Na zahradě během letní sezóny ji dejte vše, co jiným orchidejím.

Šácholan obnažený (Magnolia denudata)

Tento opadavý strom či keř pochází z Číny a u nás se většinou pěstuje jako okrasná dřevina. Kvete ještě před rozvinutím listů velkými bílými či jemně růžovými květy, které voní po citrusech. Připomíná ptáka se žlutým zobákem a černýma očima s roztaženými křídly. Vyžaduje výživnou zem a slunné místo, chráněné před severním větrem. Zemina by měla být dobře propustná, vlhká a mírně kyselá, protože magnolie nesnáší vápno. Před výsadbou smíchejte půdu s přídavkem rašeliny nebo kompostu. Rostlinu nevysazujte na nejteplejší místo v zahradě, aby nenarašila brzy z jara a nepřišla tak o květy, které by mohly spálit první mrazíky.

Orchidej (Impatiens psittacina)

Tento druh orchideje má růžovobílé květy a z boku připomínají papouška v letu, proto se mu říká „papouščí květ“. Původem je z jihovýchodní Asie a vyžaduje péči jako ostatní orchideje.

Chřestnatec cunninghamii (Crotalaria cunninghamii)

Tato luštěninová zelená keřovitá rostlina připomíná kolibříka. Jedná se o původní rostlinu ze severu Austrálie. Vyžaduje dostatek slunce, ale zvládne i polostín, hlavně potřebuje dostatek tepla. V domácích podmínkách dorůstá až do výšky 4 metrů, což v našich podmínkách není možné. Specifické jsou její chlupaté větve s vlněnou strukturou. Květy mají nazelenalou barvu a jsou velmi podobné květům běžného hrášku, jen jsou pruhované s tenkými a jemnými čárkami. Z ptačí říše připomínají kolibříka, který saje nektar. Ke svému růstu potřebuje hlavně dostatek vody a živin. Tato květina má léčivé vlastnosti a používá se k léčbě očních infekcí.

Taka velkokvětá (Tacca chantrieri)

Barva květu se pohybuje od černé, přes fialovou až po tmavě hnědou a připomíná netopýra v letu. Pochází z tropů jihovýchodní Asie, kde byla odjakživa používána jako léčivka a potravina. Tradiční čínská medicína ji využívá k přípravě léků na žaludeční vředy, vysoký tlak, žloutenku a k obkladům na popáleniny. Je přímo závislá na vlhkosti, proto je jí potřeba pravidelně a jemně rosit listy. Když vykvete, můžete se z květu těšit několik měsíců.

