Inspirace, čím osázet předzahrádku už v březnu: Krásné kombinace, vydrží i mrazy

Zlákalo vás slunné počasí posledních dní k zahradničení a chcete si už do předzahrádky vysadit nějaké květiny? Vybírejte zatím jen ty, které jsou otužilé a nezničí je občasné jarní mrazíky.

Přestože venku už svítí a hřeje sluníčko, pro převážnou většinu květin a rostlin je ještě zima a neprošly by prověrkou ledovými muži. Jenže, kdo to má vydržet, když se mu chce začít zvelebovat všechny možné venkovní prostory a užít si již příjemné jarní počasí na čerstvém vzduchu! Nebrzděte se a klidně začněte. Jen si vyberte a zasaďte rostliny, kterým by náhodný mráz neublížil. Začněte třeba s předzahrádkou, balkonem či terasou. Na zahrádku se dostanete s osazováním zanedlouho také. Máme pro vás tipy na odolné krásky.

Houževnatých „jarniček“ je přehršel

Skvěle se teď můžete na předzahrádce vyřádit s jarními cibulovinami, jako jsou modřence, šafrány, tulipány, narcisy či hyacinty. Docela dlouhou dobu se mezi nimi budou vyjímat i bohatě kvetoucí sedmikrásky chudobky, macešky či pomněnky. Skvěle vypadají i bezlodyžné primule, ale pozor na vyšlechtěné kultivary, nebývají příliš otužilé a mohly byste o ně přijít.

Ledové muže ctily už naše babičky

Vzpomeňte na rady a zkušenosti našich předků, vždy dodržovali pravidlo, co určitě sázet až v polovině května, tedy po zmrzlých mužích. Takže sázejte jen na jistotu! Které květiny to jsou?

Čemeřice

Když už není půda na jaře delší dobu zmrzlá, můžete s klidem sázet čemeřici. Jáma pro výsadbu by měla být asi dvakrát hlubší a širší, než je velikost kořenového balu. Do poloviny ji naplňte kyprou půdou bohatou na humus a bal usaďte do takové hloubky, aby byl jen lehce pokrytý půdou. V této fázi rostlinu porovnejte, a nakonec zasypte půdou zbývající skuliny, půdu kolem rostliny stlačte a zalijte. Když to půjde, dopřejte čemeřici polostín. Ohrozit ji může přemokření substrátu. Pozor, je jedovatá.

Tařice skalní

Tařice skalní je otužilá, na pěstování nenáročná skalnička a kvete od dubna do května. Z jejích květů se budete moci těšit zhruba 3 až 4 týdny. Vyrůstá do výšky 15 až 30 cm a poměrně dost se rozrůstá. Velice dobře se hodí na skalky, suché zídky či na okraje trvalkových záhonů.

Tařička

Nízká trvalka, která se rozrůstá do kvetoucích polštářů a bývá vysoká 10 až 15 cm. Má drobné šedozelené lístky lžičkovitého tvaru. Tařička kvete od dubna do června a její květy jsou v odstínech modré, fialové, růžové a červené. Dobře odolává mrazíkům, později i přímému slunci a nevadí jí ani polostín. Na skalce jí to opravdu vždy sluší.

Sedmikráska zahradní

Sedmikrásky jsou naprosto nenáročné, jen jim vždy dopřejte dostatek světla a úrodnou a dobře odvodňovanou půdu. Občas ji občerstvěte kompostem, rostlina pak bude dobře kvést během celého léta až do podzimu. Oblíbená dvouletka zvládá slunce i polostín.

Floxy

Floxy jsou voňavé květiny, které se hodí na každou zahradu. Některé kultivary rostou nízko nad zemí a často se používají jako půdopokryvné rostliny. Jiné druhy zase vytvářejí vysoké rostliny, které se často pěstují na okrajích záhonů a blízko plotů. Floxa kvete v dubnu a květnu.

Okaté macešky

Naprostou sázkou na jistotu jsou okaté macešky, kterým mrazík neublíží. Asi nejširší nabídku barev a velikostí nabízejí macešky. Vybrat si můžete drobnokvěté nebo velkokvěté. Macešky si můžete pořídit v celé škále barev a různě je kombinovat, je to velice efektní.

