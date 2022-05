Chytré rady, čím osázet předzahrádku, aby byla nejkrásnější v celém okolí

Předzahrádky byly kdysi běžným doplňkem každého domku a opět nastává jejich velký boom. Přinášejí radost a potěchu pro oči nejen svým majitelům, ale i všem kolemjdoucím. Které květiny a rostliny se do nich nejvíce hodí?

Předzahrádka je prostor, který na první pohled reprezentuje dům, proto by měla být koncipována tak, aby na první dobrou působila esteticky, reprezentativně a byla na ni radost pohledět. Neměla by působit rušivě, naopak vše by mělo být v harmonii s celým nejbližším okolím. Vytvořte si moderní a stylovou předzahrádku, která bude nepřehlédnutelná a bude vám dělat radost i užitek. Využijte ji nejen k pěstování okrasných květin a rostlin, ale provonět je můžete třeba i chutnými a zdravými bylinkami.

Střídmost se vyplatí

Předzahrádka je většinou prostor menších rozměrů, proto se vyhněte jistému předimenzování a přeplácání. Platí, že méně je ve skutečnosti více! Na to vždy pamatujte. Vsaďte tudíž na střídmost a rozvahu. Menší prostor s velkým množstvím rostlin či doplňků by mohl zbytečně působit přeplácaně a chaoticky.

Velice efektivně působí v jakékoliv předzahrádce popínavé dřeviny, proto sáhněte i po rostlinách jako jsou břečťan, dominantní vistárie, pnoucí růže nebo přísavník, které mohou ozdobit i fasádu domu a případné zídky. Zdroj: shutterstock.com

Předzahrádky našich babiček chránily celou domácnost

Původní charakter předzahrádek kdysi plnil hlavně ochrannou funkci. Lidé byli silně věřící a pověrčiví, a proto podle toho vysazovali vstupní prostory do svých domů. Rostliny měly dávat bezpečí a chránit rodinu před možným zlem a nesnázemi. Často se proto vysazoval šeřík nebo jeřáb.

V jednoduchosti je krása

Vycházejte ze zkušeností našich předků a volte klasické české květiny, které navodí vždy tu správnou atmosféru. Velmi se na předzahrádkách vyjímají luční květiny a můžete vybírat z mnoha trvalek. Vsaďte proto například na všechny druhu zvonků, kopretin, hvozdíků či třapatek. Velice krásně vypadají i řebříčky, orlíčky, ohnivé vlčí máky, astry, srdcovky, astry i rudbekie. A nikdy neuděláte chybu ani s kosatci a denivkami. Budete si připadat, jak na rozkvetlé louce, a navíc budete mít k ruce i nějaký ten kvítek do vázy na stůl. Nebojte se však dát prostor i majestátním pivoňkám nebo barevným plamenkám.

Zvelebit se dá i miniaturní prostor

Máte k dispozici pouze úzký prostor a říkáte si, že se tam nic nevejde? Omyl! Zvolte plošné osázení nízkými plazivými rostlinami, cibulovinami a skalničkami. Můžete je doplit nejen středně vysokými trvalkami a okrasnými travinami, ale i zakrslými drobnými dřevinami. Jestliže máte štěstí na větší a širší předzahrádku, můžete mít uprostřed i kus krásně pěstěného trávníku a okraje osázet barevnými dekorativními rostlinami. Právě vy snadno využijete i vysoké trvalky, keře a středně vysoké stromky.

Popínavky, rostliny v nádobách a doplňky

Velice efektivně působí v jakékoliv předzahrádce popínavé dřeviny, proto sáhněte i po rostlinách, jako jsou břečťan, dominantní vistárie, pnoucí růže nebo přísavník, které mohou ozdobit i fasádu domu a případné zídky. Nebojte se ani rostlin v nádobách, které mohou být laděné do různých barevných odstínů a dodají prostoru před vaším domem jistý šarm. Ideální je, když budou jednotlivé rostliny tvořit zajímavý kontrast. Nejčastěji se kombinují kultivary trsovitých trvalek a půdokryvnými trvalkami. V poslední době jsou velmi oblíbené i tvarované dřeviny.

Veškeré dekorace i rostliny by měly být v dokonalé symbióze a harmonii. Vybrané rostliny vždy laďte podle barvy fasády a barvy oken. Aby byla vaše předzahrádka co nejvíce atraktivní, můžete záhony prosypat mulčem a cestičky oblázky nebo dřevem. Výborně působí i malé nízké plůtky nebo v případě dostatku místa i malé jezírko s mini fontánkou.

Světová strana předzahrádky je rozhodující

Vybírejte rostliny i vzhledem k tomu, jak je předzahrádka orientovaná. Každá světová strana totiž poskytuje jiné podmínky pro pěstování.

Severní strana

Protože jde většinou o místa, kde je převážnou část dne polostín a stín, zvolte stínomilné rostliny jako konvalinky, prvosenky, čemeřice, rododendrony, hortenzie, srdcovky nebo břečťan a kapradiny. Vybírejte do těchto míst rostliny, které mají obecně větší nároky na vláhu. Z dřevin jsou velmi oblíbené zakrslé jehličnany jako jedle, tisy, jalovce, z těch listnatých zas japonské javory či lýkovce.

Jižní strana

Z okrasných květin vyberte jen takové, které jsou odolné prudkému slunci. Odpovídající jsou okrasné traviny, nádherně vynikají růže a skalničkové záhonky s netřesky, rozchodníky či ořechoplodci. Velmi zajímavě vypadají i středomořské dřeviny květiny a bylinky.

Západní strana

Takto orientovaná předzahrádka bývá plná slunce, ale pouze v odpoledních a večerních hodinách. Téměř polovinu dne budou rostliny trávit ve stínu. Volte proto trvalky a cibuloviny, které polostín milují.

Původní charakter předzahrádek kdysi plnil hlavně ochrannou funkci. Často se proto vysazoval šeřík nebo jeřáb. Zdroj: shutterstock.com

Východní strana

Východní prostor bývá plný slunce celé dopoledne, ale další část dne je ve stínu. Vyhněte se tedy rostlinám, kterým by ostré ranní a polední paprsky mohly ublížit. Zbytečně byste přišli i o poupata, zasychala by.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.magazinzahrada.cz, www.westwing.cz