Květiny štěstí podle feng-šuej: Které máte a kam je umístit v bytě a na zahradě?

Znáte květiny a feng-šuej? Víte kam je podle tohoto prastarého učení umístit a co pěkného majitelům přinesou?

Jak vnímáme feng-šuej

Na první pohled je pro nás feng-šuej jen těžko čitelné souznění člověka a životního prostoru v čase. Český název by zněl „vítr a voda“, což napovídá tomu, že by mělo dojít k harmonii plynulosti a proudění obou živlů i energií. Toto tradiční učení je praktikováno v Číně od starověku, ale oslovuje i zahradníky, stavitele a designéry do jejichž práce bývají v Číně tyto principy promítnuty. Aniž bychom tomuto učení dobře rozuměli, někteří z nás v prostoru přizpůsobenému feng-šuej, pociťují uvolnění a splynutí s okolím v harmonii. Proto je tento, v Evropě netradiční způsob, využíván i tam, kde Číňana nepotkáte.

Máme cit pro feng-šuej?

Když jsem před mnoha lety poslouchala rozhovor s architektem, který používal zásady tohoto starého učení, zaujalo mě, jak komentoval nutkání některých, ale hlavně žen, přesouvat nábytek a měnit dispozice bytu i zahrady. I když má feng-šuej daná pravidla a způsoby práce s materiálem a jeho použití, prohlásil, že vše souvisí s vnímáním energií a životě v daném prostoru. Podle něj, ženy vnímají oboje citlivěji a přesouváním dekorací, květin, ale i velkých kusů nábytku reagují na změny a rytmus v rodině. I když se nám může zdát asijský pohled na životní prostor diametrálně odlišný přece jen ho vnímáme a pocitově následujeme podobné vzorce.

Pravidla nám pomohou k výběru květin

Nicméně feng-šuej se řídí i velmi srozumitelnými pravidly. Proto máme k dispozici například seznam rostlin, které by měli vnést do našeho života pozitivní energii a nejen to. Často jsou instrukce velmi přesné i v tom, kde by měly být rostliny umístěny a čeho se týká jejich kladný přínos. Toto je seznam rostlin, které ve feng-šuej přinášejí štěstí i bohatství!

Květiny přinášející štěstí i bohatství

Tlustice vejčitá je téměř symbolem feng-šuej. Asiaté ji rádi používají především v interiérech. Má majitelům přinést prospěch a dobé obchody. Proto je obvykle tlustice umisťována hned u vchodu do kanceláře nebo firmy. Navíc vás potěší nenáročností a drobnými lístky připomínajícími penízky.

Nenápadný květ tlustice. Zdroj: Shutterstock.com / Lucky_Li

Cotyledon undulata, česky pupovice, je také nenáročný sukulent. Stříbrné na krajích zvlněné lístky jsou velmi neobvyklé a prý přináší štěstí. Ideálním stanovištěm bude kancelář nebo obývací pokoj, kde budou pěkně vypadat v kombinaci s jinými sukulenty nebo jako solitér.

O nenáročném potosu se také říká, že přímo přitahuje peníze, štěstí v lásce i hře, prostě nesmí v domácnosti chybět. Potos by měl být umístěn do vchodů, salónů a odpočivadel při vstupu, kde určitě dobře poroste v květináči i hydroponicky.

Potos ve feng-šuej přináší prosperitu a bohatství. Zdroj: Shutterstock.com / Tomislav Pinter

Pivoňky jsou ve feng-šuej symbolem ženskosti a v čínských zahradách jsou královnami květin. Jsou znakem optimismu, opravdové lásky až božskosti. Pěstitel toužící po lidské blízkosti by je měl umístit v jihozápadní části zahrady, aby přilákala trvalé a opravdové vztahy i lásku.

Lotos má v Indii i Číně zvláštní postavení. Na celém světě existují jen dva druhy! Lotos je spojován s moralitou, jedinečností, ryzí čistotou a sílou. Ve vodě rostoucí lotos přitahuje bohatství, ale také osvícení a nadhled. Vodní prvek je oblíbeným doplňkem nejen v asijských zahradách, ale po celém světě. Zkuste jej zakomponovat i do své zahrady.

Lotos je prostě jedinečný. Zdroj: asharkyu / Shutterstock.com

Chryzantémy, česky také dušičky či listopadky, jsou původem z Číny a Japonska, a proto si jich můžete často všimnout na obrazech, látkách a symbolice. Ve feng-šuej jsou hojně používány všude v domě či zahradě. Nejideálnějším stanovištěm je obývací pokoj, ale nikdy by neměly být v ložnici. Majitelům přinesou štěstí a optimismus.

Pozitivní narcisy jsou všude známými posly jara, stejně jak u nás, tak i v Asii. Pojmenování narcisista neboli někdo zahleděný sám do sebe přesně odráží i jak tuto květinu vnímá feng-šuej. Neznamená to, že je špatná. Naopak lidé by ji měli pěstovat v severní, nebo severovýchodní části zahrady, aby si pozvedli sebevědomí a dokázali se soustředit na své vnitřní já.

Narcis ve feng-šuej pomáhá k sebevědomí. Zdroj: asharkyu / Shutterstock.com

Praktikujete meditaci, jógu nebo přemítáte o svém dni a skutcích? Umístěte ve své blízkosti lilie. Jsou to jedny z nejkrásnějších květin, které učení doporučuje k podpoře klidné atmosféry, štěstí i harmonie. Majitelům by měla dělat největší radost v obyváku či ložnici.