Magické květiny, u kterých můžete ovlivnit barvu květů tím, jak se o ně staráte

Květiny, které mění barvu svých květů – to zní spíš jako pohádkové kouzlo. Přesto je to realita. Někdy se o takové „kouzlo“ postará sama příroda, někdy šikovné ruce majitelů, a dnes už do hry vstupují dokonce i biotechnologie

Rostliny, jejichž květy mění barvu, to zní spíš jako pohádková záležitost. Přesto takové květiny umí vykouzlit i sama příroda. Mezi takové „zázračné“ rostliny patří například lantana neboli libora měňavá. Tato zajímavá rostlina původem z Jižní Ameriky se u nás stala oblíbenou ozdobou balkonů, a to nejen pro svoje nádherné květy a výraznou vůni, ale hlavně pro svoji schopnost měnit barvu květů. Ty během svého vývoje projdou barevnou proměnou od žluté přes oranžovou, pak zčervenají a nakonec jsou fialové. Kdo by něčemu takovému odolal?

Mezi „zázračné“ rostliny patří například lantana neboli libora měňavá Zdroj: Toukung design / Shutterstock.com

Někdy stačí i potravinářské barvivo…

Barvu květů lze ovlivnit i mechanicky, a obarvit květ pomocí potravinářského barviva. Ale nikoliv barvením samotného květu, nýbrž využitím principu, že je celá rostlina vyživována sítí žilek, které vedou vláhu a živiny. Kdo by to chtěl vyzkoušet, bude potřebovat bílý květ s dlouhým stonkem (třeba karafiát), vázu nebo sklenici s vodou a potravinářské barvivo. Potravinářské barvivo rozmíchejte ve vodě, čím bude roztok sytější, tím bude výsledek výraznější. Potom seřízněte stonek co nejvíce do šikma a ponořte ho do barevného roztoku. Pak už nezbývá než čekat, v řádu hodin až dní se okvětní plátky i celá rostlina začnou zabarvovat do odstínu použitého barviva.

Ale v současnosti přebírají štafetu genetické úpravy

A protože žijeme v době moderních technologií, které zahrnují i genetické úpravy, vědci se snaží vyšlechtit i takové květiny, jejichž barvu budou pěstitelé moci sami ovlivnit tím, jak se o květiny budou starat. Jako „pokusný králík“ byly vybrány petúnie, nenáročné a zároveň velmi oblíbené balkonové květiny. Ty jsou zároveň vyšlechtěné v mnoha barevných variantách, což se pro tyto experimenty hodí. Vědci totiž chtějí jít v barevné variabilitě ještě dál. Biotechnologická společnost Revolution Bioengineering z amerického Colorada už představila první výsledek na cestě ke květinám, jejichž barvu ovlivní majitel svou péčí. Jedná se o bílou petúnii, která po zalití trochou piva změní do 24 hodin svou barvu na tmavě růžovou až červenou. Pokud by se vám červená záplava v truhlíku omrzela, stačí nasadit opět vodní zálivku, a květy se vrátí k původní, bílé barvě.

Jako „pokusný králík“ byly vybrány petúnie, nenáročné a zároveň velmi oblíbené balkonové květiny Zdroj: R R / Shutterstock.com

Princip této barevné proměny vysvětluje spoluzakladatel start-upu Revolution Bioengineering Nikolai Braun: „Bílé květiny postrádají enzym, jenž je potřeba pro tvorbu barvy. My používáme biologický přepínací mechanismus, abychom tento enzym rostlině navrátili a ona mohla rozkvést v plné barvě. Vše je přitom nastaveno tak, aby o momentu zbarvení květiny rozhodl její majitel.“ Jedná se vlastně o variantu geneticky upravovaných hospodářských plodin, jenom je zde cílem zlepšení estetických, nikoliv užitných vlastností.

Rozčílíte se, a zahrádka změní barvu?

A to je jenom začátek. Dalším cílem vědců je vypěstovat květiny, které budou měnit svoji barvu samostatně, pouze v závislosti na denním cyklu, případně majitel ovlivní barvu květiny tím, kam ji umístí, či dokonce pouze svou náladou! To už je ovšem skutečná hudba budoucnosti, zatím nejsou na běžném trhu k dostání ani petúnie, které potřebují ke změně barvy pivní zálivku. Ale rozvoj technologií se zdá být bez hranic, a proto není vyloučené, že jednou bude majitel ovlivňovat barvu svojí zahrádky svými emocemi. I když, stáli bychom o to vůbec?

Zdroje: www.fullmoon.cz, living.iprima.cz a www.novinky.cz