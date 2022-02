Nejkrásnější zahradní květiny, které vykvetou i v těch nekrutějších mrazech.

Máte zahrádku rozkvetlou i v zimě? Inspirujte se a pořiďte si květiny kvetoucí i v mrazech a pod sněhem. Potěší vás svými líbeznými květy, zatímco okolní příroda tiše spí. Pokochejte se spolu s námi květinami, kterým mrazíky nevadí a kvetou právě nyní.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.magazinzahrada.cz

Kvetou v mrazech i pod sněhovou čepicí

Není jich mnoho, ale když je v zimě potkáte rozkvetlé, jejich křehká krása vás chytne za srdce. Na jaro a teplejší dny už se těší všichni zahrádkáři (a nejen oni), ale tyto květiny a stromy ne. Vyhovuje jim zima a nízké teploty, kdy bohatě kvetou, sněhu navzdory. Pořiďte si čemeřici, talovín či dřeviny, které kvetou v zimě. Rozzáří vám nudnou předzahrádku i během sychravého a studeného počasí.

Mrazíky nevadí kvetoucí čemeřici

Čemeřice jsou klasické babičkovské květiny, které by neměly chybět v žádné zahrádce. Jejich květy jsou nejčastěji bílé až nazelenalé, růžové až purpurové či dokonce černomodré. Jsou to velmi zdobné a bujné květiny, které vyrůstají v trsech. Sluší jim to pospolu s různými barevnými variantami, ale i solitéry potěší. Čemeřic je 15 až 20 druhů a u nás není žádný původní, nicméně čemeřice zelená, černá či nachová již u nás zplaňují.

Čemeřice Ellen Picotee (Helleborus x hybridus). Zdroj: nnattalli / Shutterstock.com

Na talovíny si mrazíky nepříjdou

Talovín zimní začne kvést už zanedlouho. Obvykle brzy v předjaří, typicky již v únoru. Talovín má zcela převrácené vegetační období. Ze země vyrůstá až v zimě z oddenků ukrytých v zemi a během jara po odkvětu se opět zatáhne zpět a celý rok není vidět. Květy jsou zářivě žluté nebo bílé.

Zahrada rozkvétá již v únoru - otužilý talovín kvete velmi časně Zdroj: ON-Photography Germany / Shutterstock.com

Vřesovcům mrazíky i sníh sluší

V zimě a mrazu kvete také vřesovec. Je to sice keř, ale není vysoký a klidně jej můžete mít i v květináči nebo pěkném zimním aranžmá u vchodu domu. Vřesovců je obrovské množství druhů, ale jen několik pochází z Evropy. I když si vřesy a vřesovce spojujeme spíše s růžovou či bílou barvou květů, mohou být také žluté, žlutooranžové, fialkové či červené.

Vřesovce a vřesy vytvářejí nádherné koberce, ale zdobí i v květináčích a truhlících na okně. Zdroj: nnattalli / Shutterstock

V mrazech kvetou i dřeviny

Nejen květiny potěší v zimě krásnými květy. Mezi zimní krásky patří i mnohé keře a stromy. Například vilíny jsou jako poseté žlutými a oranžovými střapci květů od ledna do března. Jsou sice zajímavé především zimním kvetením, ale i listí bývá u většiny druhů na podzim pestře zbarvené. Mezi další ozdobné dřeviny patří dřín, kalina bodnantská, ale také jasmín nahokvětý.

Vilíny rozkvétají v zimních měsících. Zdroj: Colette3 / Shutterstock.com