Seznam květin, které byste neměli mít na zahradě. Těchto deseti se rychle zbavte

Proč jsou některé rostliny na zahradu nevhodné? Důvodů je několik, a pokud děti dobře proškolíte, snad ty jedovaté pokoušet nebudou. Nevhodné zeleně je však celá řada a patří k nim i rostliny, které se neúnavně rozrůstají a budou vás tudíž prohánět po zahradě celoročně s nůžkami, abyste jejich invazi pravidelným střihem udrželi v únosných mezích.

Proč nejsou některé rostliny vhodné na zahradu?

I docela obyčejné květiny a keře dokážou na zahradě potrápit. Proč? Důvody jsou různé. Jednoznačně jsou problematické mnohé prudce jedovaté rostliny nebo ty, které iritují kůži. Rozhodně mohou komplikovat pobyt na zahradě i rostliny, které jsou zdrojem alergizujících pylů. Citlivost na sezónní pyly je nicméně individuální, a proto si musí zahradu upravit každý sám. Jiné rostliny jsou sice běžné, krásné i léčivé, ale prorůstají všude do záhonů, ale i do trávníku. Zvažte, jak moc jsou pro vás konkrétní květiny důležité. Můžete je přesadit do nádob a květináčů, aby neprorůstaly nebo je umístit někam, kde se k nim nedostanou děti či zvířata.

Úplně nejjednodušší je zbavit se jich a vyhnout se problémům.

Nevhodné keře a rostliny, které stále podrůstají

Šeřík je sice krásný a může z něj být nádherně rozložitý keř, který na jaře potěší záplavou voňavých květů, nicméně je s ním docela dost práce. Také je známý tím, že neustále podráží a pokud nechcete z okolí neprostupnou džungli, pak se vyzbrojte nůžkami. Je to nekonečná práce, a proto není divu, že někteří boj s šeříky vzdají a keře se zbaví. Do stejné škatulky patří také škumpa orobincová. Je známá proutky vyrůstajícími ze všech možných vzdálených koutů zahrady. Nejde o semenáčky, ale odnože mateřského keře. Možná jste také slyšeli, že je i škumpa jedovatá. Nicméně to platí pro druhy původní v Americe, které nejsou u nás běžné. Také nádherné vistárie jsou známé prorůstáním a odnožemi.

Tato klasická bylina je k vidění na mnohých zahradách. O kterou léčivku jde? Je to máta. Mít mátu má mnohé výhody, ale i nevýhody. Jak se jí jednou začne dařit, proroste vám do širokého okolí. Pokud ji chcete na zahradě zachovat, nebojte se ji radikálně zmenšovat průběžně i na konci sezóny.

Máta se vám může rozrůst po celé zahradě. Zdroj: Profimedia.cz

Vyloženě nevhodné jsou také některé bambusy

Také o bambusu se říká, že dokáže vyrážet z půdy i v několikametrové vzdálenosti od mateřské rostliny. Ano i ne. Bambusy jsou totiž dvojí, respektive druhů je velká spousta, ale můžeme je rozdělit právě na ty, které agresivně expandují po zahradě a k sousedům a druhou skupinu bambusů, které rostou obvyklým způsobem bez toho, aby se nekontrolovatelně šířily do okolí.

Bambusy lze podle prorůstání rozdělit na dvě skupiny. Zdroj: profimedia.cz

Dráždivé květiny

Rostliny, které mohou iritovat pokožku nebo být přímo pichlavé je také velké množství. Juky a agáve mají skutečně tvrdé a ostré listy. Agáve navíc má každý list zakončen pichlavým trnem, toho můžete ale agáve zbavit. Mezi rostliny, které iritují pokožku, patří především břečťany a túje. Zbavte se jich tam, kde by docházelo často ke kontaktu. Neboje je držte alespoň zkrátka. I pryšce mohou iritovat kůži, ale to je běžné jen při poranění rostliny, když z ní vytéká bílý latex. A o kopřivách jistě víte své.

Břečťan může působit vyrážku na kůži po otěru. Zdroj: Renata Zelic / Shutterstock.com

Jedovaté květiny na zahradě

Velmi jedovatých rostlin je mnoho. Obzvlášť problematické jsou ty, jejichž plody jsou barevné a zajímavé pro děti. Je jen na vás, jak se k problému postavíte, ale pokud si děti hrají na zahradě bez dohledu, pak je rozhodně vhodné vyvarovat se například tisu. Nicméně i konvalinky, náprstníky, narcisy či mochyně jsou jedovaté. Z keřů jde především o krásně kvetoucí rododendrony a oleandry, ale také oblíbené hortenzie.