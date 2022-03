Které květiny přilákají na zahradu včely a motýly? Tyto jsou zaručené.

Každý správný zahrádkář ví, že hmyz nemusí být jen škůdcem. Existují hmyzí druhy, které jsou pro zahradu jednoznačným přínosem a bez nichž bychom se nedočkali úrody, protože opylují květy. A právě ty je dobré do zahrady přilákat. Jak? Třeba vhodnými květinami.

Čím více bohatě kvetoucích květin a nejrůznějších trav v zahradě, tím lépe. Lákají do zahrady užitečný hmyz, který hubí třeba mšice a další nežádoucí škůdce. Patří mezi ně v první řadě včely, čmeláci a motýli, slunéčka sedmitečná, parazitické vosičky, srpice, lumci či dlouhososky. Mezi jejich potravu však nepatří jen škůdci, životně důležitý je pro ně i nektar a pyl z kvetoucích rostlin.

Dobroty pro dlouhososku

Petržel patří mezi často vysévané byliny, nechte však pár rostlin zcela vykvést. Zbožňují je dlouhososky, které poznáte tak, že jsou podobné vosám a také se při letu dokáží zastavit na jednom místě. Ocení i kopr, fenykl či kmín. Dlouhososky kladou vajíčka tak, aby byla blízko kolonií mšic, protože jejich larvy si na mšicích rády pochutnávají. Potravou dospělých dlouhososek je medovice mšic i nektar z květin.

Lahodná svazenka

Znáte krásné modrofialové květy svazenky? Vysévá se jako pícnina do polí nebo do zahrad jako okrasná rostlina. Je nenáročná, příjemně voní a hlavně naláká užitečného lumka velkého. Ten má rád i mrkev, kterou ochrání před mšicemi. Klade vajíčka do dřevokazného hmyzu, takže dokáže ochránit i některé stromy.

Svazenka svou vůní a barvou zve na nektarové hody. Zdroj: Profimedia

Domek pro samotářky

Na zahradu můžete přilákat lesní včely a vosy samotářky, které nežijí v rojích. Sbírají mšice, kterými krmí své larvy. Je určitě vhodné si takové pomocnice kolem domu udržet. Žijí a přezimují v nejrůznějších skulinách ztrouchnivělých dřev, proto jim pořiďte nebo vybudujte hmyzí domek, zůstanou vám věrné. Nejen požírači mšic, ale i opylovači jsou pro zahradu důležití. Patří mezi ně čmelák a včela medonosná. Neúnavně opylují nejen květiny, ale i zeleninu a ovoce, bez nich by nebyla možná sklizeň zralých plodů. Chovatelé včel pak na oplátku využijí všechny včelí produkty. Jaké pochoutky připravit čmelákům? Zejména barevné květiny, za jetelem a hluchavkou si zaletí na pole či na kraj lesů.

Mšice jsou pro slunéčko sedmitečné velkou pochoutkou. Zdroj: Profimedia

Mšice jako pochoutka

Slunéčko sedmitečné si na zahrádce hýčkejte, larvy i dospělá slunéčka se živí mšicemi a červy. Užitečné jsou i srpice, která kladou vajíčka do půdy, larvy se vyklubou už na zemi. Dospělé srpice pak létají zejména od května do září ve stínu, kolem vodních ploch i malých jezírek a pochutnávají si na škodlivém hmyzu.

Prospěšní motýli

V poslední době jsou velmi oblíbené směsi květin, které se vysévají na zahradách v ohraničených plochách v blízkosti zeleninových záhonů. Nektar barevných květin láká stejně atraktivní motýly, které napomáhají opylování všeho, co na zahradě pěstujete. Dejte však pozor na larvy některých motýlů, které vám mohou naopak úrodu zničit, patří mezi ně bělásek zelný, obaleč jablečný, zavíječ moučný a další. Jejich výskyt omezíte nalákáním jejich přirozeného nepřítele, kterými jsou ptáci, jako třeba špačci, sýkorky či červenky. Postavte jim budky, krmítka a pořiďte keře, kde mohou přebývat.

Luční kvítí rozzáří zahradu, ale přiláká i prospěšný hmyz. Zdroj: Profimedia

Směsi osiva

Jaké květiny lze v semenných směsích vysít? Pomohou vám už názvy jednotlivých směsí - louka pro motýly obsahuje třeba 80% květin a 20% trav, patří mezi ně například dobromysl obecná, hrachor luční, čičorka pestrá, bedrník větší, hvozdík kartouzek, kopretina bílá, kohoutek luční, jitrocel kopinatý, mateřídouška, chrpa luční a další. Z trav pak kostřava červená i ovčí, linice luční, pohánka hřebenitá a další. Osiva složená z květin přitahují včely a jiné opylovače, vyhledávají je i kobylky, cvrčkové a sarančata. Žijete-li ve výše položených oblastech, vybírejte osivo s označením horská louka. Skutečným rájem pro hmyz pak jsou směsi čistě květinové, obsahující měsíček lékařský, lupiny, chrpy, vlčí mák, sluncovku kalifornskou, koukol polní, len velkokvětý či iberku okoličnatou a další.

Zdroje: zahradkarskaporadna.cz, www.ehow.com