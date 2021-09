Rostliny do ložnice: Odneste pokojovky, co berou kyslík. Pořiďte dvě, co pomohou

Možná jste si také mysleli, že rostliny nemají v ložnici co dělat. Není to tak! Jen to chce vybrat ty pravé. Určité rostliny zlepšují v místnosti klima, filtrují škodlivé látky ze vzduchu a samozřejmě vaši místnost určenou ke spánku zkrášlují.

Pokud si myslíte, že rostliny v ložnici ubírají kyslík, že z nich bolí hlava a mohou způsobovat neklidný spánek, tak nemáte pravdu. Odborníci rostliny v ložnici přímo doporučují. Jen je dobré se zamyslet, které druhy tam umístíte. Poradíme vám, které jsou vhodné pro ideální klima a klidný spánek.

Vsaďte na Aloe vera, jež je známá svými léčivými účinky. Jde o rostlinu, která se dorůstá výšky cca jednoho metru a můžete si ji vytvarovat do jakékoliv podoby. Její listy jsou léčivé a lze jimi ošetřovat například pokožku. Na pěstování není náročná, zvládne to jakýkoliv začátečník. Umístěte ji na parapet, aby byla dostatečně na světle. Svými listy filtruje vzduch, zvlhčuje ho a díky ní se vám bude v ložnici dobře dýchat. Stačí ji zalévat jednou týdně a několikrát do roka přihnojit hnojivem pro sukulenty.

Tchýnin jazyk je naprosto nenáročná rostlina

Tchýnin jazyk je další rostlinou, která patří do ložnice. Tato květina je také velmi vděčná a vydrží téměř vše, i péči začátečníka. Daří se jí ve stínu. Během dne produkuje mnoho kyslíku. Aby se jí dařilo, stačí, když ji občas mírně zalijete a za několik let přesadíte do většího květináče. Škodí jí vysoké teploty a přebytečná voda v misce.

Vsaďte na Aloe vera, jež je známá svými léčivými účinky Zdroj: Profimedia.cz

Pokud vám jde o efekt, vsaďte na dračinec, ten milují i v NASA. U nás se nejvíce prodává dračinek vroubený, který je na pěstování nenáročný a navíc jde o velmi účinnou čističku vzduchu v ložnici. Upřednostňuje lehkou půdu a mírnou zálivku. Chraňte ho však před přímým sluncem.

Fíkus je trendy rostlina, kterou mají doma téměř všechny rodiny. Pokud ho máte i vy, dejte ho do ložnice. Ale určitě ne do průvanu, ten totiž nesnáší, stejně tak jako čerstvou vodu z kohoutku. Než ho tedy půjdete zalévat, nechte vodu dostatečně dlouho odstát. Po celou sezónu ho pravidelně hnojte a přesazujte.

Zelenec vyčistí plochu až 200 m²

Další rostlinou vhodnou do ložnice je zelenec, který se umisťuje hlavně do míst, kde máte televizi nebo počítač. Produkuje totiž fytoncidy, které mají antibakteriální a antivirotické vlastnosti. Vyčistí vzduch v místnosti velké až 200 m².

Další rostlinou vhodnou do ložnice je zelenec Zdroj: Bozhena Melnyk / Shutterstock.com

Poslední rostlinkou, kterou si představíme, je potos. Ta zachytává prach a toxiny, proto je do ložnice jako dělaná. Nechte ji volně spadat ze skříně, což bude i skvěle vypadat. Uvidíte, jak rychle poroste a jak bude liána v interiéru vaší ložnice efektivní.

