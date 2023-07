Nejkrásnější květiny k řezu do kytice: Velký přehled profesionálních floristů

Květiny k řezu se vracejí na zahrady. Přinášejí mnoho radosti a krásy, vybízejí k tvoření. Pokud si přejete uvázat půvabnou kytici z vlastních výpěstků, je však třeba trochu plánovat. Zahradnice z Loukykvět nám poradily, jak na to.

Před samotným zakládáním záhonu pro řezané květiny je dobré se zamyslet. Co je vaším cílem? Chcete si z květin uvázat bohatou a zajímavou kytici plnou rozmanitých barev a tvarů? Přejete si veselý pestrobarevný záhon, nebo dáte přednost stylu tón v tónu? Zaměříte se na luční květiny, nebo vás lákají staré české zahradní odrůdy? Rádi byste si část sklizně nasušili na zimu? Uvažujete o prodeji řezaných květin na místním trhu? Přejete si mít květy po celé léto, nebo cílíte na speciální datum, například svatbu dcery, kterou hodláte vyzdobit vlastními výpěstky? Tak či tak, u vázané kytice je třeba myslet na její jednotlivé prvky. Abyste vytvořili krásnou a efektní kytici, v Loukykvět doporučují využít všechny floristické vlastnosti květin.

Abyste vytvořili krásnou a efektní kytici, využijte všechny floristické vlastnosti květin. Zdroj: Ondřej Kaftan

Inspirace od floristů

Okouzlující kytice se obvykle skládají z rozličných květin, ale rozhodně ne nahodile poskládaných. Každá rostlina je jiná, některé však mají podobný efekt – floristé ho nazývají elementem. A krásná kytice vždy zahrnuje více elementů, vzájemně pěkně vyvážených. A jaké to jsou?

Kulaté květy

V kytici jsou nejnápadnější, tvoří takzvaný obličej. Mohou mít různé velikosti, malé jako desetikoruna i velké jako CD. Můžete jich zvolit jen několik, nebo naopak aranži založit na nich.

Výška

Do kytice je vhodné přidat rostliny, které jí dají výšku i tvar.

Textura

Vytváří dojem lehkosti, jemnosti i vzdušnosti. Můžete vytvořit jednolitý pugétek, kde je květ vedle květu, ale stojí za to vše trochu načechrat a uvolnit. Nevěsty pro svou vysněnou kytici často používají výraz uvolněná.

Výplň

Ne každá květina musí být za hvězdu. Potřebujeme i takové, které prostor vyplní, poslouží jako základ aranže. Spojují ostatní květy a části kytice.

Zeleň

Je nedílnou součástí každé kytice. Někomu stačí jen jako koření, jiný by nejraději používal jenom ji. Větve stromů a keřů doporučujeme po utržení spařit, řez na chvíli ponořit do horké vody. Vydrží pak déle svěží.

Zajímavý element

Je ozvláštňujícím prvkem, který vazbě dodá šmrnc a učiní ji nepřehlédnutelnou.

Vůně

Co uděláte, když dostanete kytici? Obvykle k ní nejprve přivoníte. Ne všechny květy voní, proto je dobré myslet i na aromatický prvek. Jen pozor na alergiky.

Příklady květin do skladby kytice:

Obličej

pivoňka, islandský a vlčí mák, mák pivoňkovitý, pryskyřník, růže, cínie, jiřina, astra King Size, slunečnice, rudbékie, krásenka, hlaváč, slaměnka, narcis



Výška

Ostrožka (stračka), fiala, hledík, lebeda zahradní, irské zvonky



Textura

okrasná mrkev Dara, černucha, chrpa, Didiscus, zvonky, sporýš, pomněnka, tvídie, orlíček, mavuň, tabákovník, černucha, flox, paprska, prorostlík okrouhlolistý, pakmín, rozmanité bylinky

Výplň

statice japonská i klasická, keříčkovitá astra, řeřicha širokolistá, hvozdíky, řebříček, řimbaba, karafiát chabaud, zvonečkovec

Zeleň

cokoliv z okolí, větve keřů a stromů, pryšce, řeřichy. V Loukykvět pro tento účel pěstují elegantní eukalyptus.

Zajímavý element

Bělotrn, bobule třezalky, kraspefie, nevadlec, laskavec, máčka, lablab purpurový, hlaváč hvězdicovitý, okrasné trávy jako proso Exploze, vousatec, zaječí ocásek. Královnou této kategorie je měsíčnice se svými sušenými plody – penízky.

Vůně

Hrachor, fiala, historické růže, ale i některá zeleň, jako je eukalyptus, a samozřejmě bylinky.

Od jara až do podzimu

Však to znáte, v hlavní sezoně kvete celá zahrada. Pro floristy je ale těžší zaplnit jaro a podzim. Na jaře se vyplatí investovat do kvalitních cibulovin a hlíz a vytvořit si záhon z tulipánů, které dnes najdete v zajímavých tvarech a odstínech, a také narcisů, pryskyřníků nebo sasanek. Kvetení lze uspíšit, když je pěstujete ve fóliovníku. Kromě cibulovin mohou kvést časně například dvouleté večernice, orlíčky a trvalky, jako je pryšec nebo chrpa horská. Časně vám udělají radost i letničky, které mají rády chlad a jež lze vysít i do fóliovníku – například fiala letní, hvozdík bradatý, letničkovité zvonky, některé druhy hledíku, ostrožky nebo pakmín.

Na podzim se vyplatí investovat do kvalitních hlíz jiřin, které vydrží až do prvních mrazů. V Loukyvět část pěstují ve fóliovníku, aby je na podzim alespoň trochu uchránili před nočním chladem. Pokud budete poctivě zastřihávat cínie, krásenky a slaměnky, můžete si jich užívat až do začátku října nebo do prvních mrazíků. Květiny, kterým svědčí jarní chlad, mohou vykvést i na podzim. Není vždy jednoduché je k tomu přimět – v Loukykvět se jim to daří s fialou a hledíkem.

Krásně vonící fialu letní vysaďte do fóliovníku, dost možná vám pak vykvete i na podzim. Zdroj: archiv Loukykvět a kol.

Květiny k řezu budete mít po ruce po celou sezonu, pokud je budete sít a sázet průběžně. Některé druhy k tomu přímo vybízejí – především takové, které nekvetou přes celé léto a po pár týdnech už nejsou tak pěkné na sklízení. Sejte je s odstupem 14 dnů až 3 týdnů. Nezapomeňte si v záhonku nechat místečko, ať máte kam dosévat či dosazovat.

K postupnému výsevu se hodí statice, slaměnky, krásenky, Didiscus, okrasná mrkev Dara nebo třeba slunečnice. Květy vám budou nakvétat postupně celé léto.

Dalším tipem, jak kvetení prodloužit, je neustále odstřihávat vše odkvetlé. Skvělým příkladem jsou hrachory. Jakmile je necháte vytvořit lusky, vysílí se a už tolik nepokvetou. Proto mají pěstitelé z Loukykvět zásadu stříhat, stříhat a stříhat.

Jak začít?

Předpěstované sazeničky sázejte v řádcích tak, abyste si usnadnili budoucí sklízení. Pokud si záhony vyměříte, aby se vám dařilo sázet hezky rovně přesně podle sponu jednotlivých druhů, ani kousek půdy nepřijde nazmar. Na květinové farmě Loukykvět mají většinu záhonů opatřenou kovovými oblouky se sítí, která slouží jako opora a květinám pomáhá růst hezky rovně. Opora je pro floristy nesmírně důležitá, chtějí dlouhý a rovný stonek. Především květiny po stranách záhonů mají tendenci padat na chodníky. Myslete na to především u vysokých druhů, jako je fiala, hledík nebo ostrožka.

Záhon budete postupně vystřihávat, proto na něj ke konci nemusí být tak pěkný pohled jako na klasické okrasné záhony. Myslete na to už při jeho umístění na zahradě. Můžete také letničky kombinovat s trvalkami a tím jeho vzhled ještě vylepšit.

Díky kovové konstrukci se sítí narůstají květiny hezky rovně. Zdroj: archiv Loukykvět a kol.

Druhy květin k řezu vhodné pro začátečníky:

jiřiny, řimbaby, cínie, chrpy, ostrožky, slaměnky, astry, hlaváče, černuchy nebo laskavce

Náročnější druhy pro květinové fajnšmekry:

islandské máky, sasanky, pryskyřníky, fialy, japonské statice, kraspédie či pomněnky

Květinová farma Loukykvět nabízí semena, cibule, a ve vhodných obdobích i sazenice květin k řezu, včetně informací o pěstování, vhodném sponu, opoře.

Zdroj: časopis Receptář