Pět nejkrásnějších kvetoucích letních keřů pro vaši zahradu

Dnes se vám pokusím podstrčit mých 5 oblíbených kvetoucích letních keřů. Máme velkou zahradu, sama musím uznat, že krásnou. Ale té práce okolo… Navíc je kaskádovitá a s prckem toho moc na ní nepodělám. Do toho má můj chlap ruce doleva co se zahrady týká. Kombinace tudíž nic moc.

Komule - moje nej!

I přes to všechno „negativní“ se snažím udělat si čas a vše obstarat. A abych si práci trochu usnadnila, koukám na co nejméně náročnou flóru. Mým nejoblíbenějším a pro mě nejkrásnějším keřem je Komule Davidova (Buddleja davidii), ale pro velkou část populace jednoduše „motýlí keř“. Komule má původ v Číně, ale provincie vám psát nebudu, protože je stěží přečtu. Co mě zaujalo, je fakt, že první keř byl u nás vysazen v roce 1911 v zámeckém parku v Průhonicích.

Komule Davidova neboli motýlí keř Zdroj: Profimedia

Pokud se chystáte Buddleju pořídit, má ráda slunné místo, odvděčí se vám nádhernými květy, kterých bude habaděj. Naopak v polostínu kvete málo a v zimě snáze namrzá. Musíte myslet na to, že keř má 2 až 5 metrů, tak si na něj najděte na zahradě trochu větší prostor. Z naší zahrádky znám jen fialovou barvu květu, ale v dnešní době seženete širokou škálu barev.

To nejdůležitější! Poblíž keře si připravte židli, až budete chodit kolem, neprojdete jen tak. Nebude to jen „ahoj, motýlku“, ale „ahooooj, motýlkové“! Tolik okřídlené krásy na jednom místě jen tak nespatříte.

Hortenzie velkolistá

Trochu mě mrzí, že má tato úchvatná rostlina ráda polostín, protože jsem jí musela zasadit na místo, kam běžně nevidím. Tento opadavý keř, který dorůstá cca 1,5 metru, má původ v Japonsku na ostrově Honšú (největší japonský ostrov, jen pro zajímavost) a potřebuje hojnou zálivku.

Ruj vlasatá

Hustý keř, který dosahuje výšky 3-5m je pro nenáročné pěstitele. Kam jí zasadíte, tam bude růst. V době květu vám zajistí velkolepou podívanou v podobě vlásků. Ruj pochází z jižní Evropy a Asie, na zahradě se jí líbí na slunném, ale chráněném místě. Její sytě žluté dřevo se využívá v řezbářství. Na závěr bych podotkla, že ruj je jedovatá, citlivějším jedincům může způsobit podráždění pokožky (bylo pozorováno i u zvířat).

Tavolník japonský

Dosahuje výšky maximálně 1,5m a když se o něj budete starat, jednou týdně odstřihnete odkvetlé květenství, tak se můžete kochat růžovými květy až do září. Lépe se mu daří na slunném stanovišti, hodí se i do živých plotů.

Hortenzie velkolistá – můžete sehnat jakoukoli barvu, nebo si ji 'vytvořit' Zdroj: Profimedia

Třezalka kalíškatá

Třezalka je nízký keř, který vytvoří “koberec“ o výšce 30 cm. Tam, kde nechcete trávu, zasaďte právě tuto třezalku. Kvete zlatě-žlutými květy o průměru 5-7cm a ozdobí vaši zahradu až do podzimu. Bude ráda na slunném místě i v polostínu.