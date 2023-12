Těmto křehkým kráskám je třeba najít světlé místo s nižší teplotou – poslouží chladnější pokoj, zasklená lodžie, zkrášlí chodbu a za příznivého počasí je můžete postavit i na zápraží nebo za okno.

Pokojová azalka

(Rhododendron simsii)

Líbezná azalka bývá právě před svátky k dostání právě nakvétající. Do příliš vyhřátého pokoje však nepatří, pokud ji chcete uchovat krásnou a zdravou. Potřebuje teplotu mezi 7-18 °C a dostatek světla – ovšem čím nižší teplota bude, tím snáze si s jeho nedostatkem poradí. Substrát udržujte stále mírně vlhký a zalévejte a roste (listy, nikoli květy) pouze měkkou vodou. Azalka vám bude dělat společnost po mnoho let, pokud jí po odkvětu lehce zastřihnete, zjara přesadíte do kyselého substrátu a dopřejete jí výživu pro kyselomilné rostliny. Prospívá jí letnění v polostínu a vlhký vzduch.

Pokojové azalce svědčí chladnější, světlé stanoviště

Gardénie jasmínovitá

(Gardenia jasminoides, syn. augusta)

Okouzlující gardénie vyžaduje teploty pod 16 C°, dostatek rozptýleného světla a vyšší vzdušnou vlhkost. Patří mezi náročnější květiny, ale umí se odměnit – bílé až krémové, jednoduché či plné květy jsou až 10 cm velké a sladce voní po jasmínu. Substrát udržujte stále mírně vlhký, zalévejte a roste pouze měkkou vodou – stejně jako azalka, i gardénie vyžaduje kyselý substrát. Zjara ji lehce sestřihněte, v létě jí prospěje letnění na polostinném, chráněném místě.

Brambořík perský

(Cyclamen persicum)

Rovněž půvabný brambořík bude prospívat, jen pokud mu dopřejete teplotu mezi 10–16 °C, dostatek rozptýleného světla, měkkou vodu a vyšší vzdušnou vlhkost. Potřebuje mírně vlhký substrát, občas ho však nechte trochu proschnout. Pokud možno nezalévejte přímo hlízu. Nasazování nových poupat podpoříte odstraněním odkvetlých květů. Opatrně je vykruťte i se stopkou, aby u hlízy nezůstaly pahýlky, které pak rády plesniví.

V dobrých podmínkách brambořík kvete velmi vytrvale, na jaře však začne uvadat, i když o něj pečujete správně. Chystá se ke svému přirozenému odpočinku. Přestaňte ho zalévat a spící hlízu v létě přesaďte do větší nádoby. Probudí se na podzim, kdy ji začnete opět zalévat a přihnojovat.

V zimní zahradě nebo chladné hale u okna se bramboříkům daří nejlépe

Prvosenky

(Primula)

Možná je máte spojené s jarem, ale copak není zimní slunovrat právě jeho příslibem? Díky zahradnickému umu si můžete i prvosenky přinést na Vánoce již kvetoucí, a to ve všech jejich veselých barvách a vzorech. Když jim poskytnete světlé místo s teplotou kolem 10, nejvýše 15 °C, budou kvést mnohem déle, než by tomu bylo v teplém pokoji. Substrát je třeba udržovat stále mírně vlhký, nikoli však mokrý. Na jaře je můžete vysadit ven – nejlépe na slunné či polostinné místo s humózní půdou.

Nejčastěji jsou k dostání prvosenky bezlodyžné (Primula acaulis), ovšem narazit můžete i na šlechtěnou prvosenku vyšší (P. elatior), jejíž květenství jsou vyzdvižena na stopce, i na další druhy.

Vánoční kaktus

(Schlumbergera truncata syn. Epiphyllum, Zygocactus)

Na Vánoce již kvetl našim babičkám, což naznačuje i jeho české jméno. Bohatě však pokvete pouze pokud ho před svátky nejméně na měsíc umístíte na světlé stanoviště s teplotou mezi 10-15 °C a zálivku snížíte na minimum. Jakmile rostlina nasadí na květ, můžete ji přenést na místo teplejší, v době květu se kaktusu nejlépe daří při teplotě okolo 18–20 °C. Než přetopená místnost je však vhodnější ta chladná.

Rostlinu lze bezpečně přenášet, pouze dokud jsou poupata malá a pevně zavinutá – rozvíjející se by mohla kvůli vyrušení z klidu opadat. Vánoční kaktus má dužnaté listy a šetří vodou, proto ho zalévejte s mírou. V době květu může být substrát mírně vlhký, ale nikdy ne mokrý. Prevencí přemokření je dokonale propustný substrát, do kterého můžete rostlinu zjara přesadit. V létě jí prospěje letnění v polostínu.

Kvetoucímu kaktusu bude nejlépe v chladnější místnosti s teplotou okolo 18-20 °C

Tipy na závěr

Bramboříky, především robustnější odrůdy, prvosenky i rychlené cibuloviny můžete umístit i ven, pokud nemrzne.

Vlhkost vzduchu v interiéru zvýší klasický odpařovač na topení, zvlhčovač nebo ultrazvukový difuzér. Rostliny můžete postavit na širší misku s vodou vyplněnou oblázky, které brání vzlínání vody přímo do substrátu, který by přemokřila. Vyšší vlhkost vzduchu prospěje jak rostlinám, tak vám samotným.

Zdroj: časopis Receptář