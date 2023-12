Stýská se vám po rozkvetlé zahradě? Dopřejte si živoucí dárek, který zahřeje na duši. Vyberte si však podle podmínek, které můžete rostlinám poskytnout.

Vánoční hvězda

(Euphorbia pulcherrima)

Stala se přímo symbolem svátků. Zářivě červené listeny se vybarvují právě v období Vánoc a na pozadí sytě zelených, sametových listů působí vskutku slavnostně. Pokud vám však tato kombinace již zevšedněla, nové odrůdy nabízejí i odlišné zbarvení. Můžete si domů přinést hvězdu s listeny růžovými, bílými, krémovými i vícebarevnými. Každopádně by vám ji měli v květinářství na cestu důkladně zabalit, neboť původně mexická rostlina vyžaduje teplo a nesnáší ofouknutí studeným vzduchem. Na to myslete i později doma.

Daří se jí při teplotě 20 C° a vyšší, světlo jí dopřejte rozptýlené, vodu měkkou – substrát by měl být stále mírně vlhký. Ocení i rosení a přihnojení. Pokud si vyberete rostlinu, jejíž nenápadné zelené kvítky se teprve rozvíjejí, vydrží barevná déle.

Když hvězdu po odkvětu přenesete na chladnější místo, snížíte zálivku, v předjaří ji o třetinu seříznete a přesadíte, bude kvést i napřesrok. Aby vykvetla na Vánoce, je však třeba ji od půlky října prodloužit noc na 12 hodin.

close info Pixel-Shot zoom_in Vánoční hvězda se stala symbolem Vánoc a jen málokdo si to bez ní doma umí představit

Africká fialka

(Saintpaulia ionantha)

Tato skromná a nenáročná květina nabízí ohromné množství barev půvabných květů a pokud jí poskytnete dostatek světla (využít můžete i umělé osvětlení pro rostliny v podobě LED lampiček či pásků), pokvete i v zimě. Fialce neboli jonátce se daří při běžné pokojové teplotě 18-24 °C. Vyžaduje propustný, ale výživný substrát a na zálivku měkkou vodou. Substrát udržujte mírně vlhký a občas ho nechte lehce proschnout. Prospěšné je i hnojení pro kvetoucí rostliny a zvýšená vlhkost vzduchu.

Orchidej můrovec

(Phalaenopsis)

Můrovec, nenáročná orchidej vyšlechtěná do nespočtu oslnivých kříženců a odrůd, vás o svátcích potěší vskutku andělskými květy. Vyhovuje mu stálá pokojová teplota kolem 20-25 °C a rozptýlené světlo. Podmínkou úspěchu je speciální lehký substrát pro orchideje a správné zalévání – v přírodě můrovec neroste v půdě, ale přichycen k větvi chytá vzdušnými kořeny vlhkost z okolí.

Květináč místo klasického zalévání proto raději na pár minut ponořte do nádoby s měkkou vodou a poté nechte okapat. Lázeň provádějte jednou či dvakrát do týdne – čím více tepla a světla orchideji dopřejete, tím více vody vypije. Do zálivky přidejte špetku hnojiva pro orchideje, měkkou vodou ji můžete také rosit. Ačkoli jsou moderní můrovce odolné, vyšší vzdušná vlhkost přispěje k jejich kráse a spokojenosti.

close info shutterstock zoom_in Aby vám orchidej přes Vánoce kvetla, je nutné dopřát jí speciální substrát a správnou techniku zalévání

Kolopejka Blossfeldova

(Kalanchoe blossfeldiana)

Nenáročná sukuletní rostlina nabízí květenství drobných, ale zářivých kvítků v červené, růžové, žluté, oranžové či fialkové barvě podle odrůdy. Daří se jí v teple a čím více světla jí dopřejete, tím bude spokojenější – nevadí ani přímé slunce. Potřebuje propustný substrát s drenáží na dně, který občas necháte mírně proschnout, prospěje jí hnojivo pro sukulenty. Ke kvetení kolopejku stimulují krátící se dny – aby vám vykvetla i na příští Vánoce, prodlužte jí noci na 14 hodin.

close info Shutterstock.com / t50 zoom_in Drobné kvítky kolopejky nejvíce ocení slunné a teplé stanoviště

Hyacint východní

(Hyacinthus orientalis)

Před svátky jsou k dostání i rašící cibulky hyacintů, které se díky pobytu v přesně stanovených teplotách předčasně probudily ze spánku. Hyacinty kvetou až po dva týdny i při teplotě nad 20 °C - pokud ji však udržíte na této hranici či mírně pod ní, budou krásné až dvojnásob déle. Do ložnice však nepatří, jejich omamná vůně je příliš intenzivní.

Substrát kolem cibulky zalévejte opatrně, aby byl mírně vlhký, ale ne příliš mokrý. Po odkvětu můžete cibuli ponechat v suchu a při teplotě kolem 20° a příští podzim pak vysadit na zahradu nebo do nové nádoby. Pokud načerpá dost sil, může zjara znovu vykvést.

Z květinářství si můžete přinést i rychlené narcisy či šafrány, ty však na rozdíl od hyacintu v teple odkvetou rychle, zato při nižší teplotě vás budou těšit dlouho.

Zdroj: časopis Receptář