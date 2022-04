Květy meruněk může zničit mráz: Triky předků, jak je ochránit a nepřijít o úrodu

Velké teplotní výkyvy na jaře nejsou ničím neobvyklým. S prvním delším oteplením se probouzejí především ovocné stromy, meruňky už nakvétají a náhlý noční mráz je dokáže zničit a tím nás připravit o celou úrodu. Jak květy ovocných stromů ochránit?

Nejcitlivější jsou meruňky, květy poškodí mráz -2 °C, trpí však i broskvoně při teplotě -3 °C, odolnější jsou slivoně a jabloně a to do -4 °C. Pro rozvité květy je nebezpečný i slabší mrazík kolem -0,5 °C, a to i pár hodin. Nejkrutější je, když po mrazivé noci nastane slunečný den. Mráz dokáže spálit nejen květy, ale i rašící poupata. Projeví se to žlutým a později i hnědým zbarvením, okvětní lístky postupně opadají. S budoucí úrodou se tak můžete nadobro rozloučit.

Postupy bez chemie

Jak můžete vaše stromy před mrazy ochránit? Zkuste tradiční, generacemi pěstitelů ověřené postupy, kde chemie nemá své místo.

Zakuřujte celou noc

Žijete v místě, kde je možné spalovat větve a jiný zahradnický biologický odpad? Nejsnažším řešením pro vás tedy bude v blízkosti stromů pozdě v noci rozdělat oheň zapálením navlhčených větví, vlhké slámy nebo listů. Je nutné oheň udržovat až do rána, kdy bývají mrazy nejsilnější. Jaké množství zakuřovacích hromad vytvořit? Záleží na velikosti zahrady či sadu, obecně platí, že na 1 hektar se připravuje 120 až 200 hromad. Je důležité zapálit všechny hromady najednou, musí být bez plamenu a nesmí vyhasnout.

Kouř udržujte až do rána. Zdroj: Profimedia

Na menší stromy

Máte na zahradě menší meruňkové či jiné ovocné stromky? Stačí je přehodit velkým kusem netkané textilie nebo obalit fólií. Oba materiály by neměly být příliš těžké, aby nedošlo k poškození větví a květů.

Pomůže vám voda

Velmi efektivní ochranou, i když poněkud nákladnou, je mlžení, a to pomocí speciálních mlžičů. Tyto přístroje aplikují v rizikových hodinách těsně nad koruny stromů jemný aerosol, který dokáže ochránit kvetoucí stromy až do -10 °C. Do vody v mlžiči je vhodné přidat i tzv. valeriánské kapky, což je extrakt z kozlíku lékařského.

Někteří sadaři rozmisťují barely se zapálenými ohni. Zdroj: Profimedia

Rozmístěte kbelíky

Vyzkoušejte i odpařování, zejména v případě, že máte menší zahradu. Kolem stromů rozmístěte kbelíky s horkou vodou, která se bude pomalu odpařovat a vytvoří v blízkosti stromů ochrannou mlhu. Stromy takto ochráníte až do -2 °C.



Zdroje: theunconventionalgardener.com, pestujemeonline.cz