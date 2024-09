Myslíte si, že znáte dobře české stromy, které rostou ve volné přírodě? Otestujte si své znalosti a vyzkoušejte náš kvíz!

Česká příroda je bohatá na rozmanité druhy stromů. Od majestátních dubů až po křehké břízy. Každý strom má své osobité kouzlo a je něčím nezaměnitelný. Dokážete je rozlišit podle jejich vzhledu na fotografii? Zkuste štěstí a zjistěte, zda patříte mezi těch 18 % jedinců, kteří tento test úspěšně zvládnou!

Studujte v přírodě

Nejlepší způsob, jak se naučit rozpoznat stromy, je pozorovat je přímo v jejich přirozeném prostředí. Proto choďte pravidelně do přírody a vědomě se rozhlížejte po svém okolí. Můžete si na pomoc vzít atlas, anebo využít výbavy některé z chytrých aplikací, které vám při určování druhů stromů pomohou.

Nejčastější české stromy

V České republice narazíte nejčastěji na smrky ztepilé, které v lesích zaujímají 52,4 % plochy. Se 17 % následují borovice lesní, 7 % plochy tvoří buky, 6,8 % duby, 3,9 % modříny opadavé, 2,8 % břízy bělokoré a 1% jedle bělokoré. Ostatní listnáče jako javory, jeřáby, jasany a jilmy pak zaujímají 7,9 % plochy a ostatní jehličnany 0,2 %. Mnohdy rostou i tisíc let a některé vyrostou v opravdové velikány, kdy dosahují výšky i přes 60 m.

close info Topi Pigula / Topi Pigula zoom_in V České republice narazíte nejčastěji na smrky ztepilé.

Smrk ztepilý (Picea abies)

Tento statný stálezelený jehličnatý strom, který byl původně rozšířený ve střední a jihovýchodní Evropě, kde tvořil spolu s dalšími dřevinami horské a podhorské lesy. Zpravidla dorůstá maximální výšky 50 až 60 m a dožívá se i 400 let. Smrk ztepilý začíná plodit tak od svého 60. roku a plodné roky se opakují vždy po 4 až 5 letech. Například u Plešného jezera na Šumavě rostl smrk ztepilý celých 623 let. Údajně se jednalo o nejstarší smrk v celé ČR a pravděpodobně i ve střední Evropě.

Borovice lesní (Pinus sylvestris)

Jedná se o jehličnatý strom, kterému se říká též sosna. Borovice lesní je významná hospodářská dřevina, která se ve velkém množství nachází v Evropě a severní Asii, u nás je původním druhem. Dorůstá maximální výšky 40 m a dožívá se i 200 až 600 let. Borovice kvetou v období od dubna do června, poprvé ale až ve stáří 15 až 70 let. Nejstarší borovice u nás je odhadována na 170 let a od roku 2009 se řadí mezi památné stromy ČR. Roste v remízku situovaném 300 m od obce Lom u Tachova.

Buk lesní (Fagus sylvatica)

Statný opadavý listnatý strom je jednou z nejvýznamnějších lesních dřevin v Evropě a dominantou přirozených středoevropských lesů od pahorkatin až po horské polohy. Buk lesní má vysoce ceněné středně tvrdé a snadno štípatelné dřevo hnědé až narůžovělé barvy. Dorůstá maximální výšky přes 40 m a dožívá se i 200 až 400 let. Plodit začíná zhruba v 50 až 80 letech. U nás je nevětším a nejstarším bukem tzv. „hraniční buk“ v osadě Teslíny v Brdech. Obvod kmene má přes 6 m je starý přes 300 let.

close info Alla Vanahs / Shutterstock zoom_in Buk a jeho typické oříšky.

Dub (Quercus)

Duby jsou stálezelené nebo opadavé stromy se střídavými jednoduchými listy a nenápadnými květy v jehnědách, které opylovává vítr. Plodem jsou žaludy, které jsou zdrojem potravy mnohých živočichů. Duby jsou rozšířené především v mírných a subtropických oblastech severní polokoule, v Americe a Asii však zasahují i do tropů. V České republice je původních 7 až 8 druhů dubů, nejběžnější jsou dub letní a dub zimní. Duby dorůstají maximální výšky 45 m a mohou se dožít i 2000 let.

