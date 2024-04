Rajčata patří mezi poměrně oblíbenou zeleninu, která se pěstuje téměř na každé české zahrádce. Zkuste si náš kvíz a zjistěte, co všechno o rajčatech opravdu víte.

Patříte mezi milovníky rajčat? Pokud je máte v jídelníčku skoro na denním pořádku, není od věci o těchto plodech plné vůně a osvěžující chuti také něco vědět. Rajčata se dají použít do mnoha pokrmů, a hlavně jsou plné látek, které výborně prospívají našemu zdraví. Co všechno o nich víte a jak dobře tuto lahůdku znáte? Otestujte se v našem malém kvízu!

Něco málo z historie

Svým původem pocházejí rajčata ze Střední a Jižní Ameriky, kde rostly už před více než 50 miliony let. Místní domorodé kmeny moc dobře věděly, jaký nebeský chuťový požitek rajčata nabízejí. Postupem času připlouvající námořníci plodům moc pozornosti nevěnovali, spíš obdivovali jejich neobvyklé žluté květy.

Svým původem pocházejí rajčata ze Střední a Jižní Ameriky.

Přestože se rajčata dostala do Evropy už v 16. století, pojídat se zde začala až o tři stovky let později. Přivezl je v roce 1521 vůdce španělských dobyvatelů Hernán Cortés a jejich semínka i samotné plody byly tehdy pro místní obyvatele absolutní kuriozitou.

Proto se rajčata dlouhou dobu pěstovala spíše jen na okrasu. Údajně byla první rajčata žlutá, protože jsou v historických španělských a italských pramenech popsána jako „pomi d´oro“. V překladu se jedná o žlutá jablka.

Ovoce nebo zelenina?

V současné době patří rajčata k jedněm z nejvíce pěstovaných a konzumovaných druhů zeleniny na světě. Ovšem botanicky se vlastně jedná o ovoce. Kdysi tento fakt musel řešit dokonce Nejvyšší soud Spojených států amerických.

Federální soud v roce 1893 rozhodl, že z daňových důvodů bude rajče patřit mezi zeleninu. Ovšem s postupem doby bylo zase vše jinak a Evropský parlament v roce 2011 se zase usnesl na zařazení rajčete mezi ovoce.

Rajčata a zdraví

Rajčata obsahují nejen vysoké hodnoty vitaminu A, C, B1, B2, ale i důležitou kyselinu listovou a velké množství karotenoidů, které plodům dodávají sytě červenou barvu a působí jako silné antioxidanty. V nejvyšším počtu je zastupuje lykopen, který je spojován s mnoha přínosy pro lidské zdraví.

Chrání kůži před zarudnutím a spálením, stačí na postižené místo přiložit kolečko rajčete a dojde k brzké regeneraci. Stejně tak je účinnou prevencí před některými druhy rakoviny. Využitelnost lykopenu v lidském organismu vzrůstá až pětinásobně tepelnou úpravou, ale jen tehdy, pokud je v pokrmu obsažený i tuk.

Výběr stanoviště a úprava půdy

Pokud se chcete dočkat bohaté úrody, pěstujte rajčata na místech s dostatečným množstvím světla a slunečních paprsků. Místo by také mělo být chráněné před větrem, aby nedošlo k polámání květiny. Zhruba týden před výsadbou je dobré půdu pohnojit kravským nebo slepičím hnojem, nejlépe granulovaným.

Rajčatům se nejlépe daří v půdě s pH mezi 5,5 až 6,5. Při hodnotách pH nad 7,5 se pravděpodobně objeví nedostatek B, Cu, Fe, Mn, P a Zn. Při hodnotách pH půdy pod 5,5 jsou rajčata náchylná k nedostatku P, Mo a Ca.

Pokud se chcete dočkat bohaté úrody, pěstujte rajčata na místech s dostatečným množstvím světla a slunečních paprsků.

Výsadba

Vysazujte vždy jen zdravé sazenice, které mají silný stonek, sytě zelené listy a vyvinuté první květenství. Důležitý je i dobře vyvinutý kořenový systém. Do výsadby se pusťte až v době, kdy nehrozí přízemní mrazíky, nejlépe v polovině května. Rostliny se sázejí spíše hlouběji a zahrnuje se i spodní část stonku.

Jak na zelená rajčata

Během celé sezóny se může stát, že vám některá rajčata vlivem počasí upadnou z keříku a nestihnou dozrát. Tato situace se opakuje i na podzim, kdy na dozrání vyvinutých rajčat schází dostatek slunce. Zelená rajčata však můžete nechat dozrát a jejich zabarvení urychlit například kouskem banánu nebo jablka. Stačí, když je položíte opodál nebo společně vložíte do papírového sáčku. Jablko i banán totiž uvolňují etylen, který pomáhá zrání. Zelená rajčata lze také rozložit na pekáček a pravidelně na ně přikládat vlhkou utěrku.

Jak rajčata skladovat

Ideální teplota pro uchování chuti rajčat je lehce nad 10 °C. Proto je nikdy nedávejte do ledničky! Nejenže ztratí působením studeného vzduchu chuť, ale stejně tak vůni. Dochází totiž k zastavení procesu zrání. Nejlepší je uložit rajčata do misky či bedýnky ve spíži a spotřebovat je co nejdříve.

