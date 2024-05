Péče o zahradu je krásný a příjemný koníček, který přináší do života radost. Pokud ji chcete mít plnou rozkvetlých květů a sklízet bohatou úrodu, je zapotřebí znát alespoň pár základních vědomostí. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jací jste opravdu zahrádkáři.

S příchodem jara se všichni zapálení pěstitelé dočkali oblíbených činností nejen na zahrádce, ale i na terasách a balkónech. Začíná pro ně nejlepší a zároveň nejvytíženější období v roce.

Pokud chcete, aby vaše zahrada vzkvétala, měli byste s jejím zvelebováním začít včas. Ideální dobou pro přípravné práce je březen a duben. Nové rostliny vysazujte v době, kdy se průměrná denní teplota pohybuje kolem 10 °C.

Začněte úklidem a údržbou

Po zimě je nutné odstranit zimní ochranu rostlin a připravit záhony. Zbavte je plevele a řádně je zryjte, případně dodejte potřebné živiny. Zkontrolujte veškeré chodníky, zídky i ploty a naplánujte si jejich případnou opravu.

close info Freepik.com zoom_in Prověřte trávník, který nemusí být po zimě v optimální kondici.

Postarejte se o trávník

Stejně tak prověřte trávník, který nemusí být po zimě v optimální kondici. Odstraňte z něj spadané listí, plevel i mech. Nejlepší je trávník provzdušnit vertikutací, a to do hloubky 2 až 3 mm. Díky tomu se budou do půdy lépe dostávat živiny a voda. Vyschlá místa opětně vysejte novou travinou.

Věnujte péči stromům a keřům

Na počátku zahradní sezóny je nutné prořezat stromy. Udělejte i řádnou kontrolu, jestli je nepoškodil mráz nebo hlodavci. Případné rány je nutné ošetřit a zatřít voskem. Aby mohly stromy lépe přijímat vodu, je potřeba okolo jejich kmenů zkypřit půdu. Nezapomeňte zastřihnout také růže a prořezat keře rybízu a angreštu.

Postarejte se o trvalky

Po zimě očistěte od suchých částí i veškeré trvalky. Jejich půdu prokypřete a pohnojte, ideální volbou je zapracování kompostu. Stejně tak lze vysadit nové trvalky, jejichž sazeničky jste si doma vypěstovali.

close info VH-studio / Shutterstock zoom_in K jarnímu období patří sázení rostlin.

První výsadby

Pokud máte připravené záhony a je příznivé počasí, osázejte je vybranými druhy zeleniny. Mezi nejoblíbenější patří na jaře všechny druhy salátů, kedlubny a ředkvičky. Následně vysejte i mrkev, petržel a zasaďte také sazenice rajčat, paprik.

Čas je i na výsadbu cibule a česneku a samozřejmě i bylinek, jahodníků, maliníků, borůvek a letních květin. Poté vás samozřejmě čeká pravidelné zalévání a dodávání živin.

Živý plot

Přestože je možné sázet živý plot kdykoliv během pěstitelské sezóny, vzhledem k několika předchozím teplým a suchým létům je ideální se do jeho výsadby pustit právě na jaře. Dopřejte mu odpovídající substrát, dostatečnou zálivku a koncem léta jej zarovnejte do stejné výšky.

