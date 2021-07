Co s lahvemi do vína na zahradě: Úžasné nápady, kterými zahrada ožije

Pokud jste milovníky vína a máte zahradu, pak právě pro vás přinášíme skvělé tipy, jak využít prázdné lahve od vína, mléka či sklenice od okurek jako dekoraci. Jedná se o neotřelý a originální trend, kterého je nyní plný Instagram. Vyzkoušejte svou kreativitu i vy!

Co Čech, to milovník piva nebo vína. Pokud i vy rádi trávíte večer se skleničkou v ruce, mějte na paměti, že prázdné lahve od vína nemusíte vyhazovat. Můžete je recyklovat a vyzdobit si díky nim svou zahradu, terasu či třeba parapet.

Spoustu tipů naleznete na Pinterestu nebo na Instagramu, kde se tato dovednost stala v posledních měsících doslova hitem. A pokud už přece jen lahve vyhazujete, nezapomeňte, že na sklo je určený zelený kontejner. Nikdy je nedávejte do směsného odpadu.

Existuje mnoho kreativních nápadů

Pamatujte však, že existuje mnoho kreativních nápadů, jak zužitkovat a upravit lahve na stylové zahradní doplňky. Dále je také můžete použít jako stylový dárek, který naplníte olivovým olejem, pivem nebo třeba pískem s živými rostlinami.

Lahve od vína nevyhazujte Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Kromě lahví od vína můžete použít samozřejmě i lahve či sklenice jiné. Třeba od okurek nebo whisky. Také je jedno, jestli jsou barevné či bílé. Pokud budete kreativní, vyrobíte si z nich skvosty podle svých představ.

Až budete sklo zpracovávat, nezapomeňte, že by to mohlo být nebezpečné. Chraňte tedy své ruce a oči. Sklo řežte kolečkovými řezáky souvislým tahem. Hrany pak obrušte pilníkem. Nejprve jemným, pak ještě hrubším.

Jak vyrobit letní vázu na květiny

Pojďme se spolu podívat, jak vyrobit stylovou vázu na letní květiny.

Vezměte si klasickou láhev od vína, přízi v pestré barvě, umělé květiny a tavnou pistoli. Obmotejte láhev přízí. Začněte ode dna směrem nahoru řádek po řádku. Občas přízi uchyťte silikonovým lepidlem. U hrdla skončete a pomocí lepidla zafixujte k lahvi.

Použít můžete i zavařovací sklenice Zdroj: IngridHS/Shutterstock.com

Poté přidejte díky tavné pistoli několik umělých květů a na závěr dejte do vázy pěknou letní kytičku a naaranžujte ji někam na zahradě. Lahve můžete také nabarvit dle své fantazie. Uvidíte, jakou budete mít z originální výzdoby radost a s chutí se pustíte do dalšího tvoření!

Takové lampičky v lahvi vaši zahradu rozzáří, díky originálním květináčům dostanou rostliny úplně jiný rozměr, no a co třeba ohraničený záhonek lahvemi od vína? No není to stylové? Uvidíte, že si vás tyto dekorativní doplňky získají a vaše záliba v pití vína bude mít alespoň užitek.