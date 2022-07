Laskavec: Atraktivní letnička, které se daří všude. Semena jsou zdravotní zázrak

Hledáte výraznou letničku s převislými hrozny květů, která je zároveň nenáročná na pěstování? Pořiďte si do zahrady laskavec, který je zároveň velice zdravou potravinou.

Laskavec neboli amarant je v posledních letech velice vyhledávanou rostlinou, protože patří k jedněm z nejvýživnějších plodin na světě. A hlavně jediné, co opravdu potřebuje k dobrému růstu a bohatému kvetení, je pravidelný dostatek vláhy.

Laskavec (Amaranthus)

Amarant patří k jedněm z nejstarších rostlin, které člověk pěstuje pro svou obživu, a to už zhruba 5 až 8 tisíc let. V posledních letech zažívá tato plodina opravdu ohromný boom. Víte proč? Semena laskavce mají totiž vysokou výživovou hodnotu a rostlinu je možné pěstovat i v ne zrovna ideálních klimatických podmínkách.

Nejznámějším je laskavec zrnový, který pochází z Jižní Ameriky, kde ho s oblibou pěstovali dávní Inkové, Mayové a Aztékové. Z Ameriky se postupně dostal do Evropy, ale už jako okrasná rostlina kvůli svému purpurově červenému květenství. Občas zplaňuje i ve volné přírodě a v našich podmínkách se mu na zahrádkách velice dobře daří jako letničce.

Za nejkvalitnější jsou považována semena světlého odstínu, která dle počasí můžete sbírat i třikrát do roka. Semena dozrávají většinou na přelomu září a října. Zdroj: shutterstock.com

Jak laskavec vypadá

V podstatě se jedná o statnou letničku, která dorůstá do výšky až 120 cm. Laskavec zdobí světle zelené, řapíkaté, mírně chlupaté listy, které mají elipsovitý tvar. Ovšem nejatraktivnější jsou jeho květy, které jsou nepřehlédnutelné a visí v dlouhých latách. Obvykle mají purpurovou až červenou barvu a většinou kvetou v období od června až do pozdního září. Můžete si vybrat i mezi kultivary s tmavě fialovými květy.

Vhodné stanoviště

Bohatým květem se vám laskavec odmění, když mu dopřejete slunné a teplé místo. Půda mu vyhovuje lehce humózní s neutrálním pH. Jediné, na čem je opravdu závislý, je dostatek vody. V každém případě se lépe vyrovná s přemokřeným záhonem než s obdobím dlouhého sucha.

Výživné a zdravé jsou plody i listy

Laskavec se řadí k tzv. nepravým obilovinám. Plodem jsou nažky zbarvené do béžové až tmavohnědé barvy. Za nejkvalitnější jsou považována semena světlého odstínu. Semena dozrávají většinou na přelomu září až října. Z rostliny je můžete vyklepat a usušit na slunci. Statná rostlina vám může dát až 2 kg semen. A není nad to mít materiál na vlastní mouku, z níž můžete připravit zdravé koláče, sušenky i nákypy. Zrna jsou také velice výživnou potravou pro jakékoliv ptactvo. Využít můžete i zelené listy, které jsou výtečné jako špenát i zelenina do polévek.

Pěstovat můžete ze semen i ze sazenic

Semínka amarantu vysévejte vždy do předem připravené půdy, a to do jednotlivých řádků nebo do hnízd. Výhodné je si předpěstovat sazeničky včas, abyste je mohli vysadit do koncem května. Velice dobře se laskavci daří v sousedství okurek. Laskavec můžete přihnojit kompostem, případně i čerstvým hnojem. Malé rostlinky chráňte před plevelem, když laskavec vyroste, už s ním příliš starosti mít nebudete. Po odkvětu můžete netličky amarantu uřezat, nechat několik dní zaschnout a vyklepat z nich semena, která využijete na jaře opět k vysévání, ale můžete si z nich připravit i nějakou zdravou amarantovou dobrotu.

Zdravá síla amarantu

Semena laskavce obsahují vysoký podíl bílkovin a neobsahují lepek. V zrnech je navíc hodnotný tuk složený z více než dvou třetin nenasycených mastných kyselin. Najdete zde i vápník, hořčík, železo a vitaminy řady B, C a E. V poměrně velkém množství jsou zastoupeny i nepostradatelné esenciální aminokyseliny. Zrna amarantu mají dokonce podstatně vyšší obsah proteinů než obiloviny. Významný je i obsah látek jako lyzin, leucin, isoleucin a tryptofan.

Květy amarantu jsou v zahradě nepřehlédnutelné! Zdroj: Shutterstock

Rostlina dokonale podporuje činnost mozku a velice pozitivně ovlivňuje nejen celkový metabolismus, ale prospívá nemocným s poruchami trávení, vegetariánům, rekonvalescentům po vážných onemocněních a všem, koho trápí potravinové alergie. Obsažené esenciální oleje mají pozoruhodné hojivé účinky, které perfektně fungují na mnohé dermatitidy, spáleniny a jizvy.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.zahradkarskaporadna.cz, www.skrblik.cz