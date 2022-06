Latnatec zmodrá záplavou květů. Vyhněte se ale těmto chybám při jeho pěstování

Modrá je dobrá! Ve chvíli, kdy vám rozkvete na zahradě exoticky působící latnatec, bude totálním magnetem nejen pro vaše oči, ale i pro motýly a pro zraky všech kolemjdoucích. Řadí se k nejkrásnějším okrasným keřům a jeho pěstování je hračka.

Latnatec neboli zpododěr (Ceanothus)

Latnatec je opravdu dominantní krasavec, který ozvláštní každou letní zahradu i terasu. Jeho blankytně modré květy berou doslova dech a jsou absolutně nepřehlédnutelné. Původem pochází latnatec z Kalifornie a Mexika, odkud se dostal do Evropy i Asie. Využívá se nejen jako solitér, ale jsou z něj i nádherné kvetoucí živé ploty. Jedná se o opadavý nebo stálezelený keř, který vám může dělat parádu celoročně. A jako bonus vás omámí i opojná vůně jeho květů, a dokonce i listů, které připomínají vůni borůvčí.

Latnatec má jednoduché řapíkaté listy a drobné květy uspořádané do lat, takže ve výsledku působí bohatě a honosně. Zdroj: shutterstock.com

Latnatec je keř menšího vzrůstu a většinou dorůstá do výšky 50 cm. Protože se rozrůstá i do šířky, můžete jej využít i jako půdopokryvnou rostlinu nebo jako převislou květinu v nádobě. Má jednoduché řapíkaté listy a drobné květy uspořádané do lat, takže ve výsledku působí bohatě a honosně. Jeho květy se po odkvětu vyvíjejí v dužnaté plody, které uvnitř obsahují většinou tři semínka, tzv. oříšky. Latnatec je možné pěstovat jak na zahradě, tak i v přenosných nádobách.

Slunce a lehčí substrát

Latnatec vždy ocení slunné místo, za které se odmění bohatým květenstvím. Rostlině vyhovuje hlinitohumózní, kyprá půda s obsahem vápníku, raději zásaditější nebo jen mírně kyselá.

Pozor na přemokření

Zálivka stačí jen mírná, protože keř výborně snáší teplé a horké počasí. Jestliže budete pěstovat latnatec v nádobě, dodávka vody by měla být především pravidelná. Zbytečně rostlinu nepřelévejte, latnatec podmáčení nesnáší a mohlo by ho to zbytečně poškodit. Ovšem stejné je to i s extrémním vyschnutím. Nejlépe rostlinám vyhovuje dešťová voda.

Jak s hnojením

Dobře zakořeněné rostliny hnojte 1 x týdně zhruba od dubna do začátku srpna tekutým hnojivem s dlouhodobým účinkem. Můžete použít selektivní hnojivo na tvorbu květů či zeleň listů nebo pomalu rozpustná hnojiva, u kterých nehrozí přehnojení. Od srpna s hnojením přestaňte, aby mohl latnatec lépe vyzrát.

Přezimování a další péče o latnatce

Pro venkovní latnatec je nesmírně důležitá zimní přikrývka kořenů, nejlepším mulčem je silná vrstva kůry v kombinaci s chvojím. Kvůli svému tropickému původu je v případě silných mrazů rostlina ohrožena mrazem. Nádobové rostliny umístěte na stanoviště, které bude chráněno před ostrým a chladným větrem. Latnatec by měl být vždy v dostatečně velké nádobě a měli byste mu dopřát drenážní vrstvu, aby kořeny nezůstávaly po zálivce příliš dlouho ve vodě. Zbytečně by to mohlo způsobit nežádoucí hnilobu.

Zálivka stačí jen mírná, protože latnatec výborně snáší teplé a horké počasí. Zdroj: shutterstock.com

Množení

Rostlinu si můžete namnožit ze semen, která stačí vysít do záhonu hned po jarních mrazech. Latnatec je také možné namnožit ze řízků, anebo ho roubovat na vhodné podnože. Na jaře je doporučován řez, po němž keř opět brzy bohatě obrazí.

