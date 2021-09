Zkontrolujte, zda na listech orchidejí nemáte lepkavé kapičky. Jsou problém!

Orchideje patří mezi nejoblíbenější pokojové rostliny. Vynikají svou krásou a snadnou údržbou. Co když se ale na listech objeví záhadné lepkavé kapičky. Jak tento problém vyřešit?

Půvabná a něžná. To jsou slova, která popisují nejběžnější druh, vyskytující se na našich okenních parapetech, orchidej Phalaenopsis, českým pojmenováním můrovec. Bohužel i tuto rostlinu napadají škůdci. Mezi nejčastější patří puklice, sviluška, vlnatka, smutnice a další savý hmyz, jako jsou červci nebo štítenky.

Lepkavé kapičky na orchidejích

Lepkavé kapky se na orchidejích mohou objevit z několika důvodů. Rostlina může být napadena škůdci, snaží se přilákat opylovače, odvrací pozornost od květů a pupenů nebo jste ji přehnojili či ji špatně zaléváte. Kapky se také mohou objevit u rostlin pěstovaných v chladnějších místnostech. Nejnebezpečnější je samozřejmě napadení savým hmyzem. Ten je vidět pouhým okem nebo pod lupou.

I orchideje napadají škůdci. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock

Škůdci vs metabolické procesy

Pokud najdete kapky na spodní straně listů, výjimečně na květním stvolu, jedná se o medovici, kterou vylučuje savý hmyz. Napadené části rostlin jsou jimi hustě pokryty. Krůpěje na stoncích, v okolí květů nebo na špičkách nerozvitých poupat zase signalizují metabolické procesy cukrů. Za ty mohou nízké teploty nebo přehnojení rostlin. Kapka se mezi prsty táhne jako sirup a chutná sladce. Jejich počet je malý. Obvykle se vyskytují 1-2.

Jak rostlinu ošetřit

Rostlinu napadenou škůdci je nutné co nejrychleji ošetřit. Orchideje důkladně otřete jemným hadříkem namočeným do mýdlové vody. Umyjte obě strany listu. Poté rostliny osprchujte a nechte důkladně oschnout. Dejte si pozor, aby na srdíčku nezůstala přebytečná voda. Pro jistotu jej vysušte papírovou utěrkou. Nyní aplikujte chemický postřik určený na likvidaci savého hmyzu. Můžete použít systémový insekticid Actara 25 WG. Ten rostlina natáhne do sebe a cokoli by se do ní během třech měsíců zakouslo, tak zemře. Přípravek aplikujte i na povrch substrátu, aby se zlikvidovala všechna vývojová stádia hmyzu. Orchidej izolujte od ostatních květin.

Rostlinu napadenou škůdci je nutné co nejrychleji ošetřit. Zdroj: Mariia Boiko / shutterstock.com

Prevence proti výskytu kapek

Listy rostlin můžete cca jednou za měsíc otřít mýdlovou vodou a osprchovat je. Pravidelně kontrolujte i ostatní pokojovky. Pokud jsou napadené savým hmyzem, ihned je izolujte. Dejte si pozor na nadměrné zalévání, přímé sluneční záření nebo přebytečné hnojení. Důležité také je, aby nekolísala teplota a vzdušná vlhkost.

Zdroje: www.poradte.cz, www.tema.ceskenapady.cz, abecedazahrady.dama.cz