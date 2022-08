Mnoho lidí řeže broskvoně po sklizni špatně a ničí je: Neděláte stejné chyby?

Chcete se v příští sezóně dočkat opět bohaté úrody broskví? Základem je správně provedený letní řez.

Pokud byste rádi podpořili růst a plodnost broskvoní, neměli byste zapomínat, že ovocný strom je nutné po odplození správně prořezat. Dočkáte se tak v příští sezóně samozřejmě i mnohem kvalitnějších a chutnějších broskví. Ke správnému dozrávání totiž potřebuje celý strom dostatek slunka.

Kdy je ideální doba k řezu?

Nikdy řez broskvoní nepodceňujte, strom by vám to dal brzy najevo. Pokud máte mladý stromek, je nutné řez provést dokonce třikrát do roka, a to hned brzy na jaře, během června a koncem srpna či počátkem září. Značně tak podpoříte jeho celkové zdraví a bohatou násadu plodů v následujících letech. Starší statné stromy, jejichž spodní obrost je již „vyholen“, zmlazujte řezem vždy po sklizni.

Pokud máte mladý stromek, je nutné řez provést dokonce třikrát do roka. Zdroj: shutterstock.com

Broskvoně jsou citlivé

Pěstovat broskve v našich zeměpisných podmínkách není zcela jednoduché, protože jsou poměrně náročné na teplo a zimní období nemusejí dobře snášet. Často mohou během chladného období vyschnout a omrznout. Broskvoně vyžadují kvalitní jílovité půdy a poměrně teplou lokalitu. Ovšem, když dáte tomuto typu ovocného stromu veškeré podmínky ke kvalitnímu životu, bude vám klidně plodit i více než dvacet let.

Dodržte správný termín letního řezu

Nikdy po odplození neodkládejte zmlazení stromu na zimu, protože byste značně snížili jeho celkovou odolnost proti mrazu. V lepším případě byste snížili plodnost, ale v tom horším byste mohli přijít o celý strom, který by byl navíc velmi náchylný k různým nebezpečným chorobám.

Správné provedení letního řezu

Základním principem je odstranění všech větví, které rostou směrem dovnitř koruny a strom zahušťují. Díky tomu dojde k prosvětlení stromu a v příštím vegetačním období proběhne správné zakládaní bohatého květenství a plodnosti. Zároveň je nutné odstranit také veškeré mechanicky poškozené větve a také všechny, jež jsou napadené chorobami či škůdci.

Veškeré zmíněné výhonky zkraťte zhruba o jednu třetinu. Kolmo rostoucí dlouhé výhony kosterních větví zkraťte tak, abyste sjednotili veškeré větve směřující z koruny ven. Stejně tak ořežte i jednoleté výhonky, a to na délku cca 30 cm, budou příští rok více plodné a lépe vyzrají listové i květní pupeny.

Nikdy neponechte broskvoň po řezu bez ošetření

Abyste nevystavili ovocný strom po řezu chorobám, jako například sporám hub rodů Leucostoma, Cincta a Monilia, je nutné řezné rány vždy ošetřit nejlépe štěpařským voskem. Mohlo by dojít k mrtvici větví i kmene či ke klejotoku. Spory by jednoduše vyklíčily a vrostly do pletiva, které by postupně narušovaly.

Ke správnému dozrávání potřebuje celý strom broskvoně dostatek slunka. Zdroj: shutterstock.com

U silnějších větví vždy ránu pečlivě zacelte nejprve po celém okraji kůry a nakonec i střed. Stejně tak se postarejte i o drobné větvičky, které pokračují bočním výhonem. Konce samostatných tenkých větviček zamazávat nemusíte.

Inspirujte se ukázkou letního řezu zkušeným zahradníkem zde:

