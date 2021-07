Letní řez jabloní: Kdy je nejlepší se do něj pustit?

Podpořte vyšší úrodu a kvalitu pěstovaných jablek. Budete je mít větší, lépe vyzrálá a nádherně vybarvená. Co pro to máte udělat? Stačí jen správně provést letní řez jabloní.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.gardenersworld.com, www.sadarstvi.cz

V letním období jsou stromy jabloní už dávno po odkvětu a jejich větve bují a rozrůstají se jak o život. Hlavní období zimního řezu mají dávno za sebou, a tak je fajn udělat další kontrolu a prospěšnou úpravu. A letní řez je tím nejlepším doplňkem.

Zmírňuje neřízený divoký růst větví a zároveň prosvětluje korunu, což ve výsledku výborně ovlivní kvalitu plozeného ovoce. Zároveň podporuje diferenciaci květních pupenů a dopomáhá k lepší úrodě i v příštím roce. Během léta jabloně vyhánějí silné pruty, tzv. vlky či letorosty, které zbytečně zahušťují již zapěstovanou korunu.

Nejlepší čas na letní řez jabloní je od konce července až do konce srpna. Zdroj: shutterstock.com

Nic neuspěchat a počkat na ten správný čas

Výsledky letního řezu se odvíjejí podle toho, ve které růstové fázi nových letorostů ho provedeme. Přestože nové letorosty bují nejvíce ve fázi největšího růstu během června až začátkem července, nemá moc význam je zastřihávat, protože se v horních částech stromů vytvoří nové, tzv. předčasné letorosty, které korunu zbytečně zahustí. Květní pupeny se na nich až do konce vegetačního období stejně pak nevytvoří a v dalším roce jabloňové stromy pokvetou méně a úroda jablek nebude nic moc. Z tohoto důvodu je lepší na červnový řez zapomenout.

Letní řez jabloní načasujte správně

Letorosty u jabloní ukončují svůj růst do délky obvykle v období od konce července do konce srpna. A to je ten vhodný čas na letní řez. Pomůže stromu udržet správnou rovnováhu mezi samotným růstem a plodností. Vhodný je pro starší a vzrostlé stromy, u mladších se doporučuje až tak 5 let po výsadbě.

Letní řez jabloní vám přinese nejen bohatou úrodu, ale i kvalitnější plody. Zdroj: shutterstock.com

Které výrůstky odstranit a jakým způsobem

Řiďte se vždy požadavkem optimálního osvětlení všech částí stromu v koruně a starým dobrým pravidlem, že lepší je méně, než víc. Každé zmenšení listové plochy totiž snižuje fotosyntetický produkt a vede k oslabení stromů. Výjimkou jsou zastíněné části, které nevyrobí ani tolik asimilátů, kolik jich spotřebuje jabloň při dýchání.

Dobré je odstranit nejen nepotřebné letorosty na konci středního výhonu a hlavních větvích, ale i všechny zbytečně dlouhé, které rostou dovnitř koruny a zahušťují ji. Zaměřte se i na postranní letorosty, které jsou delší než 40 cm a rostou šikměji vzhůru. Ty se většinou objevují na horních částech větví. Je dobré je zkrátit tak o jednu čtvrtinu, aby mohl koncový list směřovat směrem dolů.

Správně provedený letní řez ve výsledku výborně ovlivní kvalitu plozeného ovoce. Zdroj: shutterstock.com

Správné provedení řezu

Dbejte na náležité vedení řezu na tzv. větevní kroužek nebo na list. Určitě neodstraňujte větévky mezi jednotlivými listy. Jestliže provedete řez ve správném mírném úhlu, máte vyhráno, protože místo řezu se rychle zahojí a rána se zavalí kalusem, který ji bezpečně uzavře a ochrání před vstupem různých chorob a škůdců. K řezu slabších výhonů používejte vždy ostré zahradnické nůžky, na silnější vlky jsou vhodné nůžky pákové. Pro řez silnějších větví nebo odumřelého dřeva zvolte vhodný typ ruční pilky.

Přednosti letního řezu

Lepší prosvětlení koruny Podpora diferenciace a zkvalitnění již diferencovaných oček Snížení výskytu fyziologických chorob, především hořké pihovitosti jablek Kvalitnější vybarvení ovoce Snížení odpařování vody během horkého léta Zvýšení plodnosti Urychlené hojení ran a zbrzdění růstu stromů

Takže neváhejte a připravte se na kvalitní letní řez už nyní! Za nedlouho na něj bude to správné období.