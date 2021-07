Přišel čas letního řezu jabloní a hrušní. Postup profesionála krok za krokem

Letního řezu se nemusíte bát. Stromům prospěje, protože přispívá k lepšímu vyzrání a vybarvení ovoce. Také pomáhá ke kvalitnější úrodě v příštím roce. Jak na řez jabloní a hrušní?

Letní řez se provádí v období prázdnin, nejlépe však začátkem července. Cílem tohoto řezu je provzdušnění koruny a zabránění šíření houbových chorob. U jabloní a hrušní se zaměřte především na odstranění tzv. vlků. To jsou mladé větvičky, které vyrůstají z kmene. Zbytečně strom vysilují. Díky řezu bude úroda bohatší a sladší. Letní řez má několik výhod. Rány se lépe zacelují, strom lépe regeneruje a netrpí klejotokem.

Jak poznat vlky

Vlky jsou měkké, nezdřevnatělé výhony rostoucí z hlavního kmene nebo silných větví strmě vzhůru. Jsou bujně olistěné, neplodí a jsou prvním příznakem, že strom stárne. Zastiňují plody, které později dozrávají, jsou malé, tvrdé a málo sladké.

Vlky jsou měkké, nezdřevnatělé výhony rostoucí z hlavního kmene. Zdroj: shyshak roman/Shutterstock.com

Letní řez - základ

Při letním řezu jabloní a hrušní si vystačíte pouze se zahradními nůžkami. Prvním krokem je odstranění bujně rostoucích postranních větévek co nejblíže ke kmeni. „Neměly by zůstávat malé špalíčky. Ty pak totiž obráží o to víc. Také to kazí celkovou estetiku a špatně se na strom leze," zdůrazňuje profesionální zahradník Vlastimil Šindelář. Dalším krokem je vyřezání odumřelých, poškozených a nemocných větví, které jste při jarním řezu mohli přehlédnout. Tyto kroky vyčistí korunu.

Prosvětlení koruny

Cílem tohoto kroku je dostat co nejvíce světla do prostoru koruny. Budete mít kvalitnější úrodu a méně škůdců. Pamatujte však na to, že by se neměli provádět tak velké zásahy jako při jarním řezu. Strom byste zbytečně oslabili. Soustřeďte se primárně na mladé výhonky, jež brání průchodu slunečních paprsků.

Při letním řezu jabloní a hrušní si vystačíte pouze se zahradními nůžkami. Zdroj: GJS/Shutterstock.com

Zkrácení

Poslední krok je nejjednodušší. Zkraťte dlouhé větve tak, aby mohly zesílit. Při letním řezu můžete výhonky odřezat více. Délku zkrácení volte tak, aby větve při bohaté úrodě nevisely kolmo k zemi a neodlomily se.

Pro zdraví stromu

Ostré a čisté zahradnické nůžky jsou zárukou hladkých řezů. Proto je nezapomeňte naostřit. Rány můžete ošetřit skořicí nebo štěpařským voskem. Ostříhané větve ihned odstraňte z blízkosti stromu. Snížíte riziko napadení chorobami nebo škůdci.

