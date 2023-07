Letní řez meruněk: Pozor na fatální chyby, tento strom je neodpouští

Pokud chcete dosáhnout bohaté úrody meruněk, nepodceňte letní řez. Když budete strom prořezávat správně, jeho výnosy budou vyšší a kvalitnější.

Patříte mezi ty, kteří si nevědí rady s letním řezem meruněk? Zcela jistě se mu nevyhýbejte, těmto ovocným stromům totiž prospěje. Je však důležité ho provést správně a vyhnout se zbytečným přešlapům, které byste jistě zaznamenali nejen na neuspokojivé úrodě, ale i na krátkověkosti, zhoršeném zdravotním stavu a celkové vitalitě stromu.

Na péči o meruňky, od výsadby až k omlazování přestárlých stromů, se podívejte v následujícím videu:

Meruňka obecná (Prunus armeniaca)

Tento druh ovocného stromu je svým původem z Turkestánu, kde se vyskytuje v oblastech od Kaspického moře až po vysoká pohoří Pamír a Ťan-Šan. Tato odrůda zpravidla dosahuje výšky 5 až 8 m a kvete bílými kvítky v období dubna a května. Meruňky zpravidla dle druhu dozrávají od poloviny července až do konce srpna.

Meruňka obecná (Prunus armeniaca) Zdroj: Shutterstock

Plodí i mladá meruňka

Pokud máte na zahradě strom meruňky teprve pár let, můžete počítat s tím, že prvních plodů se dočkáte ve 4 letech jeho života. V případě, že se jedná o roubovance, stromek bude plodit už 2 roky po výsadbě.

Letní řez

Každoroční letní řez meruněk je nutný především u stromů, které se bujně rozrůstají a zahušťují nadměrným množstvím dlouhých výhonů. V případě, že byste jej zanedbali, koruny stromů by se zahustily a postupně by byly plné odumírajících větviček. Díky tomu by byla v ohrožení nejen bohatá úroda, ale odrazilo by se to i na kvalitě sklizených meruněk. Je to tím, že řez ovlivňuje tvorbu a zdravý vývoj květů. Cílem řezu meruněk je uchovat správný tvar stromu a podpořit růst plodonosného obrostu. A jak při letním řezu postupovat a vyhnout se chybám, které by mohly meruňky poškodit?

Pozdní termín řezu

Na letní řez meruněk byste si měli udělat čas v období od června do srpna. Pozdější termín by totiž mohl ohrozit odolnost ovocného stromu vůči mrazu. Cílem tohoto řezu je ovlivnit růst nových přírůstků a oddálit kvetení, které tak bude v další sezóně preventivně chráněno před možnými mrazíky.

Meruňky, které se neošetří řezem, mají tendenci předčasně zasychat Zdroj: Fotokostic / Shutterstock.com

Špatné provedení řezu

U meruňky je důležité provádět radikálnější prořezy do staršího dřeva až po sklizni. Týká se to menších stromů, u nichž chcete tvarovat korunu, nebo u takových, které příliš neplodí. Vždy se vyhněte špatnému postupu. Tvorbu mladých letorostů delších než 25 cm podpořte tak, že je zkrátíte o celou třetinu až polovinu. Díky tomu z oček na spodní části letorostu vyrostou nové výhony, jež později značně zvýší plodnost. Meruňky se totiž tvoří na jednoletých výhonech.

Rány nenechte bez řádné péče

Aby byl po řezu strom meruňky chráněný před nežádoucími chorobami, je nutné rány vždy důsledně ošetřit. Použít můžete buď štěpařský vosk nebo tmel. Rány se zacelí rychleji a strom se nebude zbytečně vysilovat.

