Letní řez meruněk a broskvoní: Nedělejte zbytečné chyby, držte se tohoto postupu

Letní řez meruněk a broskoní těmto stromům jen prospěje, a proto se do něj neobávejte pustit. Podpoří jejich správný růst a stejně tak bohatší úrodu v příštím roce.

Pokud na zahradě pěstujete peckoviny, měli byste je zmlazovat řezem vždy během vegetace. Tedy ne v jarním období, jak to bývá u jádrovin, ale po sklizni nebo na podzim. Letní řez u broskvoní a meruněk má svá pravidla, která byste měli dodržet a vyhnout se zbytečným chybám, které by stromy mohly naopak poničit. Pokud řez uděláte správně, podpoříte tím jejich zdraví i bohatou násadu plodů v následujícím roce. Jak tedy na to a co nedělat?

Na letní řez meruněk se můžete podívat na následujícím videu:

Proč je letní řez peckovin důležitý

Pokud byste stromy nechali samovolnému růstu, pro nadměrné množství větví by časem stále méně plodily. Plodonosný obrost by začal předčasně zasychat a tvořil by se pouze po obvodu. Cílem řezu meruněk a broskvoní je nejen uchovat správný tvar stromu, ale hlavně podpořit růst plodonosného obrostu.

Kdy je ideální čas pro letní řez

Pokud chcete stromům meruněk a broskvoní opravdu prospět, načasujte si zmlazující letní řez nevhodných větví na období mezi druhou polovinou června a koncem srpna. Pokud to nestihnete, neděje se nic zásadního, můžete řez provést ještě v počátku podzimního období. Počítejte však s tím, že to může snížit odolnost stromu při mrazivých dnech během zimy.

Letní řez peckovin podpoří bohatou úrodu v příštím roce. Zdroj: yuris / Shutterstock.com

Jak na řez meruněk

Meruňka snese radikální řez staršího dřeva určitě až po celkové sklizni. Ošetřete takto především menší stromy, obzvlášť pokud jim chcete tvarovat korunu. Stejně tak neopomeňte starší stromy, které moc neplodí.

Zmlazení provádějte do úrovně dvou až čtyřletého dřeva. Ve výjimečných případech i hlouběji, ale spíše se tomuto radikálnímu kroku vyhýbejte. Jestliže budete odstraňovat i silnější větvě, měli byste vždy rány ošetřit štěpařským voskem nebo tmelem. Ochráníte tak strom před možnými nežádoucími nákazami a zabráníte jeho zbytečnému vysilování.

Stejně jako u meruněk je nesmírně důležité zvolit ideální termín řezu, a to opět až po sklizni. Zdroj: shutterstock.com

Řez broskvoní

Stejně jako u meruněk je nesmírně důležité zvolit ideální termín řezu, a to opět až po sklizni. Stromy starší prořezávejte až v druhé polovině srpna a jednotlivé letorosty zakraťte na délku zhruba 40 cm. Díky tomu zastavíte jejich tzv. dlouživý růst a naopak podpoříte tvorbu květních pupenů v následující sezóně a samozřejmě i větší plodnost.

U mladých stromků prosvětlete korunu a postupně založte několik hlavních větví. Jestliže jste stromky již nějakou dobu zanedbávali, pusťte se klidně s vervou do radikálnějšího prořezu, ale opět nezapomeňte na náležitou ochranu řezných ploch voskem.

Zdroje: www.nasdum.eu, www.izahradkar.cz, www.izahradkar.cz, www.rostlinky.cz