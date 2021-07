Letní řez růží: Doporučujeme! Jak na něj a co rozhodně udělat nesmíte?

Pěstování růží je zcela specifická disciplína v péči o zahradu. Růže byly vždy královnami v říši flóry a zahradníci věnující se jejich pěstění nejsou jen údržbáři s nůžkami v ruce, ale čaroději, kteří dokáží svoje keře a stromky povzbudit k dalšímu nádhernému květu. Letní řez růží je věda, kterou když nastudujete vyčaruje i pro vás květy, kterými se můžete pyšnit. A co teprv ta vůně!

Růže vládnou zahradám už po tisíciletí

Věděli jste, že zahradě, kde se pěstují výlučně růže se říká rozárium?

Růže nás provázejí už tisíciletí. Pěstovali je Mezopotámci, Peršané i Egypťané, ale byly rozšířené i v Indii i Číně. Jsou symbolem lásky, ale také znakem často užívaným v heraldice. Páni z Rožmberku by mohli vyprávět! Jejich červená pětilistá růže v erbu značí i pět synů, kteří založili pět rodových linií. Stejná růže byla symbolem Tudorovců v Anglii a německého rodu z Lippe. Dnes rozdělujeme okrasné růže na dvě základní skupiny. První z nich jsou růže historické, vzešlé z křížení růže keltské neboli galské a druhou skupinou jsou moderní hybridní růže.

Růže nás provázejí už tisíciletí Zdroj: Serhii Brovko / Shutterstock.com

Jaká je ta vaše růže?

Ještě, než se vrhneme na letní řez, nezapomeňte se skutečně dobře informovat o tom, se kterou pichlavou kráskou máte tu čest. U hybridních růží nejčastěji mluvíme o čajohybridech, které existují v nespočetných barevných variantách. Polyantky jsou růže s mnohačetnými dlouho kvetoucími drobnými kvítky. Floribundy a Grandiflory s mnoha velkými květy, které ale málo kdy voní. A anglické růže vyšlechtěné ze původních evropských odrůd, jako by vypadly z obrazů starých mistrů.

Vzhledem ke vzrůstu a použití jde o záhonové, pnoucí, sadové nebo také stromkové. Růží je ohromné množství a každá vyžaduje určitý styl zacházení.

Proč provádíme letní řez?

O růžové keře nebo stromky se samozřejmě staráme průběžně, tak jako o všechny rostliny. Letním řezem ale nepečujeme jen o tvar a odstranění nezdravých větví. Smyslem je podpořit růži k dalšímu kvetení, ale přitom jí pomoci, aby se zbytečně nevysilovala. Pamatujte ale, že odstraňováním odkvétajících květů přijdete i o plody. U většiny růží to nevadí, ale u takzvaných botanických by to byla škoda, neboť mají barevně i tvarem zajímavé šípky.

Jak řezat růže v letním období

Správný letní řez růží začíná odstraňováním uvadajících květů, ale samotné uštípnutí nebo odstřižení pod kalichem květu je často opakovanou chybou. Nečekejte do doby, kdy okvětní lístky opadají a odstraňte květ při prvních známkách vadnutí. Květ i se stonkem odřízněte zhruba půl centimetru nad dalším zdravým očkem pod květem. Očko se nachází u prvního úplného listu, tedy takového, který je pětičetný. Nespěchejte a ujistěte se, že stonek, který zanecháte je dostatečně silný a pevný, aby opět vykvetl anebo proveďte řez ještě o očko níž.

Správný letní řez růží začíná odstraňováním uvadajících květů Zdroj: MaCross-Photography / Shutterstock.com

U floribund a polyantek, které mají mnohočetná květenství, provádíme řez stejně nad prvním úplným listem, respektive očkem. Ale jsou i takové odrůdy, které není třeba ořezávat, neboť samy „odhodí“ usychající květy i s částí stonků.

Všímejte si také, na kterou stranu očko směřuje. Řez provádějte především nad očky, které směřují z koruny ven.

Drobným zákrokem můžete také podpořit rychlejší nasazení květu. Tím je obyčejné odstranění listu vyrůstajícího z místa, kde je očko. Odstraňte jej celý, ale tak abyste nepoškodili vrcholek stonku. Takto nastartujete rychlejší pučení květu a již brzy se budete těšit z nových nádherných květů.

Tímto způsobem můžete růže ořezávat po celé léto, ale v záři už nechejte rostlinu vydechnout. Na podzim už nebude dostatek času na kvetení a rostlinu byste zbytečně vyčerpali.