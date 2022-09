Letní řez vistárie: Mnoho lidí ho provádí špatně a ničí ji. Neděláte stejné chyb

Myslíte, že fotografie s pergolami obsypanými květy vistáríí jsou upravené? Možná. Nebo jejich pěstitelé vědí, jak správně vistárie prořezávat a podpořit je v kvetení. Na letní řez je skoro pozdě. Rychle dožeňte, co jste nestihli v srpnu.

Jarní vodopády květů jsou hrozny vistárie

Vistárie je dřevnatá liána, která může být zajímavá vzrůstem a tím, jak šplhá po domech, pergolách či jiné opoře v zahradě, ale nejoslnivější a nepřehlédnutelná je až na jaře. Její bohatá, nejčastěji bílá či fialová květenství jsou nádhernými hrozny, které mohou vytvořit až oblaka jemných květů. Někdy jsou květy mírně narůžovělé nebo modré.

Samozřejmě ne všude se bude vistáriím dařit tak, jako v Asii nebo na východě Spojených států. Zdroj: nnattalli / Shutterstock.com

Vistárie jako z pohádky díky letnímu řezu

Podíváte-li se na profesionální fotografie, pak se rozhodně zamilujete, ale ne všechny vistárie jsou takhle přepychové. Proč? Za krásou a množstvím květů je především řez, a to ten letní, na který už máte jen chvilku. Během roku až do konce léta je vhodné zaštipovat bujně rostoucí výhony rostliny, a to jak hlavní, tak i boční, obyčejně na asi 6 oček. Stimulujete tím přeměnu listových pupenů na květní, ale nezapomeňte v čas zastavit. Na podzim nechejte výhony vyzrát, aby přečkaly zimu.

V předjaří je vhodné zkrátit výhony zhruba na 2 až 3 očka a nové výhony na zhruba 15 cm.

Pamatujte, že vistárie kvetou na starším dřevě na krátkých postranních výhonech.

Vistárie čínská (Wisteria sinensis) Zdroj: Nick Pecker / Shutterstock.com

Co potřebují vistárie?

Pokud vaše vistárie neprospívá a kvete i přes vaši péči málo, ujistěte se, že má skutečně vhodné podmínky k růstu. Potřebuje především propustné půdy s příměsí písku a teplé, chráněné stanoviště i oporu. Pěstování v nádobách je podstatně náročnější a problém vzniká především v zimě, protože vistárie nesnáší přílišný chlad a nádoby nebývají mrazuvzdorné.

Pokud vám rostliny nekvetou, neznamená to nutně, že se mají zle. Také při pěstování ze semen, může být růst pomalý a kvetení nastoupí až později. Proto se častěji používá množení řízky nebo hřížením.