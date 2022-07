Nemesie: Nejúžasnější letnička do závěsných květináčů kvete celé léto

Hledáte letničku, která by rozveselila vaše prázdné květináče? Zvolte hledíkovky neboli nemesie, jsou nádherně barevné a jsou ideální květinkou do truhlíku či závěsné nádoby.

Hledíkovka (nemesia) pochází z jižní Afriky, v našem pásmu se pěstuje jako letnička od konce jara až do začátku podzimu. Dnes existují dvě desítky druhů, různí kříženci, hybridy, od drobných rostlinek až po keříky s převislými stonky.

Nepřehlédnutelné květy

Květy hledíkovek vás zaujmou snad všemi barvami, od bílé, přes žlutou, oranžovou až po červenou, fialovou a modrou a nezřídka jsou k vidění i dvoubarevná květenství - byly vyšlechtěny dokonce i tečkované odrůdy nebo s barevnými skvrnami uvnitř či na okraji kalichu. Hledíkovky jsou prostě nepřehlédnutelné. A není to jen barvami, květy mají pyskatý a zajímavě ostruhatý tvar.

Květy mohou být i vícebarevné. Zdroj: Shutterstock

Citlivé na mokro

V každém dobře zásobeném zahradnictví jistě hledíkovky seženete, máte-li rádi rozpustile barevné květináče, zkombinujte je do pestrých kvetoucích směsí. Pěstování v nádobách se doporučuje zejména pro jejich křehké listy a stonky a také pro jejich citlivost na velké mokro. Pokud byste je zasadili do záhonu, při dešti by mohly přestat kvést a nejspíš by i zahynuly.

V truhlících jsou nádherné. Zdroj: Shutterstock

Pestrý květináč

Hledíkovky nádherně vypadají na oknech v truhlíku, větších nádobách na terase či balkoně. Nejnádhernější jsou a nejlépe vyniknou v závěsných květináčích, kde vytvářejí převisy a bohatě vykvetou po celé délce stonku. Musíte je však celé léto pravidelně přihnojovat, protože zemina se v květináči rychle vyčerpá.

Nádoby s hledíkovkami můžete mít v polostínu i na slunečném stanovišti, ale pozor na polední slunce, na kterém by mohly rychle odkvétat, raději se vyhýbejte místům na jižní straně. Zalévejte dostatečně, ale voda se musí vsáknout, rostlinky v ní nesmí plavat, pokud hledíkovky přelijete, přebytečnou vodu ihned vylijte.



Zdroje: www.magazinzahrada.cz, www.gardeningknowhow.com