Letničková louka vypadá úžasně: Založit ji můžete na zahradě klidně i v trávníku

Toužíte po něžně pestrobarevné zahradě, která evokuje volnou přírodu? Báječným řešením je letničková louka. Máme pro vás jednoduchý návod, jak si takovou parádu ve vaší zelené oáze vykouzlit.

Pokud chcete mít z okna výhled na krásně rozkvetlou letní louku, pořiďte si pestrou směs letniček, která je k tomuto účelu určena. Na současném trhu můžete vybírat z mnoha kombinací, které rozehrají na vaší zahradě to nejbarevnější divadlo. Jistě přilákáte i mnoho krásných motýlů, ale také včely i čmeláky.

Letničková louka

Možná si myslíte, že stačí rozhodit po zahradě pár koupených semínek. Není to tak. Trochu úsilí budete muset vynaložit. Letničkovou louku je potřeba založit do připravené půdy, kterou zbavíte veškerého plevele. V případě, že si louku budete chtít vytvořit v prostoru trávníku, je potřeba ho nejprve odstranit. Půdu řádně zryjte a zahlaďte hráběmi.

Letničková směs Plzeňská květnice

Můžete vysévat

Ideálním obdobím k výsevu letničkové louky je konec května do první poloviny června, kdy už semínka nebudou vystavena možným přízemním mrazíkům.

Jak si letničkovou louku založit?

Pokud si osivo koupíte v předstihu, vždy ho skladujte na suchém místě v uzavřených obalech. Před výsevem byste měli sáček důkladně promíchat a pak vysévat do odplevelené, zkypřené a urovnané půdy, do hloubky maximálně 5 mm. Před výsevem půdu nikdy nehnojte. Osivo si nejprve rozdělte na 2 poloviny a vysévejte je křížem. Zajistíte si tak rovnoměrné rozmístění rostlin. Následně osivo zapracujte opatrně do půdy hráběmi a lehce půdu udusejte.

Jak se o letničkovou louku starat?

Jakmile rostliny dosáhnou výšky zhruba 10 cm, měli byste semenáčky řádně vyjednotit a zbavit veškerého plevele. Když budete semínka vysévat řídce, nebudete mít s jejich jednocením tolik práce.

Zálivka není náročná

Důležité je, aby po výsevu nezaschla semínka, proto je pravidelně roste tak, aby měla stálou přiměřenou vláhu. Pozor však, abyste je nevyplavili. Jakmile vzniknou ze semínek větší rostlinky, nemají již na zálivku přehnané nároky. Nikdy je však nenechte dlouhodobě vyschnout. A z jakých letniček můžete vybírat?

Hadinec obecný.

Hadinec obecný

Jedná se o dvouletku, která dorůstá do výšky 30 až 100 cm a má výrazné modré květy od května až do září. Těch se však dočkáte až v druhém roce. Ovšem letos vás potěší nádherné listové růžice. Dokonce se jedná o léčivku, kterou můžete využít na kožní problémy, revmatismus a křečové žíly.

Hvozdík kropenatý

Tato vytrvalá květina bývá vysoká 10 až 30 cm a zpravidla kvete od června do října. Možná ji znáte pod názvem slzičky panny Marie, svaté slzy nebo planý karafiát. Rostlina nemá v oblibě vápenitou půdu. I tato luční květina má léčivé účinky. Pokud máte rýmu či pocuchané nervy, dejte si šálek hvozdíkového čaje.

Chrpa luční (Centaurea jacea).

Chrpa luční

Je velice populární a poměrně známá z typicky růžovo-modrými rozcuchanými květy, které kvetou po celé léto. Tato trvalka dorůstá zpravidla do výšky 40 až 120 cm. Chrpa se vám odvděčí svou bohatou květenou, když jí dopřejete slunné místo.

Kohoutek luční

Je stejně známá jako výše uvedená chrpa a často na kohoutek narazíte ve volné přírodě, kde vykvétá od května do července nádhernými růžovými květy. Možná to nevíte, ale i kohoutek je léčivka, která perfektně funguje na bércové vředy, vykašlávání a jedná se o velmi účinné antirevmatikum.

