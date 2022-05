Seznam nejkrásnějších letniček na vaši skalku, tyhle ji změní v barevný ráj

Skalka je skvělý vynález. Umožní vám do malých předzahrádek či záhonů natěsnat spoustu krásných květin a keříků, které vás budou těšit celé léto. Jaké druhy rostlin jsou ty nejvhodnější?

První skalky vznikly zhruba před 100 – 130 lety, a to díky nadšeným botanikům, kteří chodili po horách a hledali přírůstky do svých sbírek. Zaujalo je, jak na vrcholcích hor – na malém kousku země – roste roztodivná flóra, která si vzájemně nějak nepřekáží. A navíc v té skalnaté krajině působí docela i sympaticky. Vědci odebrali vzorky vysokohorských rostlin a začali je pěstovat v nížinách. Překvapivě úspěšně.

Historie skalek

A tak vznikly první skalky v zámeckých zahradách. Říkalo se jim také alpinia. První z nich založil rakouský profesor botaniky Anton Joseph Kerner von Marilaum, který pěstoval skalničky z Dolomitů. Jeho dílo už není k vidění, nicméně podobně krásné skalky můžete spatřit například ve Vídni nebo Průhonickém parku, který je jednou z památek UNESCO.

Krásné skalky můžete spatřit například ve Vídni nebo Průhonickém parku. Zdroj: Shutterstock

Amatérské skalky se na českých zahradách začaly objevovat až mnohem později. O to více je dnes lidé milují. Kromě květin do nich vkládají i svou fantazii v podobě různých vysypaných kamenných cestiček, skleněných vábniček či ikonických trpaslíků. Vytvořte si i vy svůj malý horský ráj. Kromě keříků, zakrslých jehličnanů a trvalek do něj zakomponujte i letničky. Jejich barevnost a svěžest dodá skalce originální ráz. A které rostlinky by tam neměly chybět?

Všelicha iberkolistá (Brachycome iberidifolia)



Tahle keříčková kráska vás okouzlí drobnými fialovými květy. Pokud chcete s ní být zadobře, dopřejte jí slunné, sušší stanoviště a se zálivkou to zase moc nepřehánějte. Všelicha zvládne horka, ale i špatné počasí, kdy se trochu stáhne a kvete jen málo. Chcete-li mít na zahrádce všelichu, dejte jí čas. Roste do výšky 20 – 30 centimetrů a kvete už 10 týdnů po výsevu.

Všelicha iberkolistá vás okouzlí drobnými fialovými či bílými květy. Zdroj: Profimedia



Ostruhatka (Diascia barberae)



Pokud po ní zatoužíte, kupte si jí raději předpěstovanou. Rostlinka pochází z Afriky, kde roste asi v 70 druzích jako trvalka. V našich podmínkách ale déle, než jedno léto nevydrží. Proto si společný čas pořádně užijte. Ostruhatka miluje slunce, lehkou hlinitopísčitou půdu a pravidelnou zálivku. Za odměnu vám nabídne spoustu růžových, žlutých nebo fialových květů, které budou zdobit vaši skalku celé léto.

Ostruhatka miluje slunce, lehkou hlinitopísčitou půdu a pravidelnou zálivku. Zdroj: Profimedia



Svazenka zvonkovitá (Phacelia campanularia)



Její modré květy přitahují pozornost romantických duší a včel, které láká zejména vůně sladkého nektaru. Přestože je svazenka půvabná, je i skromná a vystačí si s málem. Miluje slunce, chudší půdu a sucho snáší s grácií. Proto roste i v podmínkách, kde jiné květiny už zahynou. Odolnost svazenky, její sympatická výška 30 centimetrů a dlouhé květenství (až do října) ji činí favoritkou mezi letničkami.

Modré květy svazenky zvonkovité přitahují pozornost romantických duší a včel, které láká zejména vůně sladkého nektaru. Zdroj: Profimedia



Tařicovka přímořská (Lobularia maritima)

Tahle kobercová letnička má domov ve Středomoří, kde kvete jako trvalka. V Českých podmínkách zazáří jen jediné léto. Ale pořád je o co stát. Tařicovka miluje slunce a chudší půdu. Přestože je teplomilná, zvládne i chladné počasí a leckdy vydrží kvést až do podzimu. Krásu tařicovky bohužel často ničí dřepčíci. Proto rostlinku chraňte chemickými postřiky, případně můžete nasadit do půdy i hlístice Steinernema feltiae, které ničí larvy dřepčíků ještě v zárodku.

Krásu tařicovky bohužel často ničí dřepčíci. Zdroj: Profimedia

