Zapomenuté letničky našich babiček: Nemít v předzahrádce těchto 5 je věčná škoda

Květiny u domu vítají hosty a vytvářejí příjemnou atmosféru. Dopřejte si je i dnes. Jaké druhy letniček, které pěstovaly naše babičky, by ani ve vaší předzahrádce neměly chybět?

V dubnu je jaro v plném proudu! Občas vysvitne sluníčko a půda je už trochu vyhřátá. Proč toho nevyužít pro výsev některých druhů odolných letniček? Když se dobře ujmou, za pár týdnů vám zkrášlí okolí domu i zahradu. Představujeme vám pět druhů okrasných rostlin, které nevyžadují žádnou zvláštní péči a rostou skoro samy. Přesvědčte se sami!

Pokochejte se pohledem na letničkové záhony a loučky. Ve videu najdete inspiraci:

Černucha (Nigella sativa)

Nebojte se, nejde o žádnou „zachmuřenou“ rostlinku, ale naopak o sympatickou květinu, která vás uchvátí modrými, fialovými, růžovými nebo bílými květy. Své názvy černucha damašská neboli černý kmín, získala díky svým černým semínkům. Naši předkové ji využívali jako přírodní antibiotikum nebo koření do různých jídel.

V orientu si černuchu obvzlášť považovali, protože její semínka údajně pomáhala mužům proti impotenci. Černuchu můžete zasít do jakékoliv půdy, ale nejlépe jí bude v dobře propustné zemině, která je bohatá na vápník. Kytička miluje slunce, ale bez problémů přežije i v polostínu.

Jediné, na co si dejte pozor, jsou rozestupy mezi jednotlivými sazenicemi. Černucha nesnáší přepichování, proto jakmile vám vyroste, protrhejte ji tak, aby mezi stávajícími rostlinkami byl alespoň 7 centimetrů rozestup. Odměnou vám bude krásná zelená předzahrádka plná nádherných květů černuchy.

Květy černuchy jsou nepřehlédnutelné. Zdroj: Profimedia

Krásenka (Cosmos bipinnatus)

Zamilovat se do téhle květiny není těžké. Vytváří krásné aranžmá, které připomíná romantickou louku. Přestože krásenka dorůstá do výšky 50 – 120 centimetrů, nepůsobí robustně. Naopak. Má něžné krajkovité listy, subtilní stvol a pastelově zbarvené květy, které skvěle vypadají na zahradě, ale i ve váze. Rostlinka pochází z Mexika, proto není divu, že miluje slunce. Nejlépe je jí u zdí, kde moc nefouká a může se i příjemně opřít. Má ráda výživnou, propustnější půdu. Hnojivo v případě krásenky nepoužívejte. Možná by rychleji vyrostla, ale vzhledem k její konstituci, by byla o to slabší.

Měsíček lékařský (Calendula officinalis)

Nepatří sice mezi květiny, které byste si dávali do vázy, ale přesto má svůj půvab. Měsíček lékařský má sytě žluté a oranžové květy, které rozsvítí i ten nejtemnější kout vaší zahrady. Navíc je skromný a zapustí kořínek i v horší půdě.

Stačí ho vysít do sponu 15 x 50 centimetrů, semínka jemně zatlačit do půdy a za 14 dní vám vyroste malý zázrak. Měsíček je skutečně kouzelný. Jeho květ vám například pomůže zmírnit štípnutí od včely či vosy. Stačí ho nasekat paličkou, přiložit na plátýnku k ráně a nechat 30 minut působit. Otok brzy opadne.

Hrachor (Lathyrus)

Jde o okrasnou „plazivku“, která potřebuje ke svému vzrůstu oporu, takže ji zasaďte u zídky, pergoly nebo plotu. Hrachor miluje slunce a naopak nesnáší přemokřenou půdu. Když pak stojí ve vodě dlouho, začnou mu opadávat poupata a brzy je pak po parádě.

Pokud s hrachorem chcete dobře vycházet, dopřejte mu propustnou, středně těžkou, vápenitou půdu. Ještě než ho zasadíte, nechte jeho tvrdá semena přes noc namočená ve vodě. Daleko lépe pak vyklíčí. Hrachor se sází přímo do záhonu v množství 2 – 3 semínek do jednoho hnízda. Za pár týdnů vás překvapí žlutými, růžovými, červenými, fialovými nebo modrými květy!

Hrachor je plazivý. Proto potřebuje ke svému růstu oporu. Zdroj: Profimedia

Hledík větší (Antirrhinum major)

Pochází z malé Asie, ale v Evropě získal oblibu hlavně u mnichů, kteří ho pěstovali v klášterních zahradách. Hledík vás okouzlí barevností a bohatostí květů. Vzhledem k tomu, že má pyl ukrytý hluboko v květu, je vhodný i pro alergiky. Rostlina dobře prospívá v hlinitopísčité půdě a vyžaduje menší zálivku. Vzhledem k tomu, že dorůstá výšky 60 centimetrů, hezky vypadá jako doplněk růžových keřů, flox, cínií nebo ostrožek.

Zdroje: www.ireceptar.cz, www.abecedazahrady.dama.cz