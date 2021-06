Co udělat, aby letničky vydržely nádherné a obsypané květy až do podzimu?

Letničky neboli jednoletky jsou královnami léta a v zahradě i na terasách zajistí nejpestřejší paletu barevných květů. Většinou je využíváme k dekorativním a okrasným účelům v jednom vegetačním období, a to nanejvýš něco okolo deseti měsíců. Během své sezóny stihnou vyklíčit, postupně vyrůst, vykvést, přinést semena a odumřít.

Jak letničky pěstovat?

Převážná většina z nich se musí předpěstovat ve skleníku, v pařeništi nebo i doma v blízkosti oken. Některé druhy letniček jsou totiž velmi citlivé a choulostivé na chlad. Odolnější jednoletky se vysévají přímo na záhon a jejich růst je poměrně rychlejší. Početná skupina se o výsev postará dokonce i sama, protože se množí tzv. samovýsevem. Existují i druhy množící se vegetativně, zelenými řízky.

Letničky si lebedí především v lehčí, výživné hlinitopísčité půdě bohaté na živiny. Zdroj: Profimedia

A jakou půdu mají nejraději?

Zvolte pro ně to nejlepší! Letničky jsou na ni náročné. Lebedí si především v lehčí, výživné hlinitopísčité půdě bohaté na živiny. Nezapomeňte ji pravidelně udržovat bez plevelů a pravidelně ji kypřit.

Milují světlo, slunce a dostatek vláhy

Světlo je jednou ze základních podmínek pro růst rostlin. A u letniček to platí dvojnásob. Většině z nich vyhovuje místo plné slunce a denního světla. Je vaše zahrada utopená ve stínu stromů? Pak očekávejte menší květenu. Důležitou roli hraje i pravidelná a přiměřená zálivka, která udržuje tyto rostliny v dobré kondici.

V případě sucha prospívá rostlinám občasná, ale rozhodně ne každodenní. Milují nejlépe odstátou dešťovou vodu, a to nejlépe v ranních hodinách. Určitě je nezalévejte v největším horku, můžete jim spíš uškodit. Zemina by se zapařila a kořeny by mohly napadnout houbové choroby.

Jakým způsobem letničky kombinovat?

Je to na vás, ale je dobré dodržovat jistá ověřená pravidla. V zásadě platí, aby byly rostliny přibližně stejného vzrůstu a nestínily si. Vyšší květiny dozadu a nižší převislé dopředu. Pokud chcete vytvořit barevné kombinace, vyberte druhy s podobnými nároky na slunce, půdu i živiny. A nic se nestane, když letničky zkombinujete i s vytrvalými travinami. Naopak, vznikne vám obzvlášť zajímavá dekorace.

Světlo je jednou ze základních podmínek pro růst rostlin, letniček zvlášť. Zdroj: Profimedia

Co udělat, aby letničky zdobily vaši zahradu až do pozdního podzimu?

Některým druhům prospěje zaštípnutí mladých rostlinek po výsadbě. Rostliny tak zesílí a budou tvořit bohaté a kompaktní keříky. Určité druhy podpoříme k opětovnému kvetení hlubokým řezem. Pro jednoletky tvořící rychle semena je zas prospěšné včasné odstřižení semeníků. Vysokým letničkám, které by mohly časem polehat, pomůže vhodná opora.