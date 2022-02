Přišel čas předpěstovat letničky a ušetřit spoustu peněz. Které jsou nejlepší?

Nemůžete se dočkat rozkvetlých truhlíků za oknem? Na kvetoucí letničky si ještě nějakou dobu musíte počkat, co takhle tento čas využít k vlastním výpěstkům? Poradíme, jak na to.

Lobelky, petunie, surfinie, verbeny, begonie a další letničky… Je jedno, kterým dáváte přednost. všechny vás v létě odmění záplavou barevných květů. Vypěstujte si je letos ze semínek, stačí si v obchodě koupit sáček se těmi, které se vám líbí.

Oblíbené jsou modré lobelky. Zdroj: Profimedia

Příliš vody škodí

Nejprve si vyberte vhodné nádoby na výsev, nejlépe se hodí ploché mističky nebo menší květináčky. Když už budete kupovat semínka letniček, poohlédněte se v obchodě po speciálních výsevových miskách, najdete je také pod názvem sadbovače. Mají totiž odtokové otvory a žlábky, kterými přebytečná voda může odtékat ven. Rostlinky mohou v přemokřené půdě uhynout. Existují i speciální miniskleníky, které zajistí ideální vlhké klima. Pokud chcete ušetřit, postačí vám plastové kelímky od jogurtu, opatřete je však na dnu odtokovým otvorem. Jaký vybrat substrát? Do nákupního košíku přidejte výsevní substrát, který obsahuje všechno, co semínko a budoucí rostlinka potřebuje k růstu.

Pokud jste postupovali s výsevem správně, za pár týdnů se objeví rostlinky. Zdroj: Profimedia

Pozor na zasypání

Výsevní nádobu naplňte substrátem, avšak ne až po okraj, mírně přimáčkněte a urovnejte. Semínka pak řídce vysejte, zamáčkněte a zasypte tenkou vrstvou substrátu. Poté jemně navlhčete, například pomocí rozprašovače. Vždy si však dobře přečtěte návod na obalu každé letničky, některá semínka se totiž zasypávat nemusí.

Jakmile sazeničky povyrostou, musíte je přesadit do menších květináčků. Zdroj: Profimedia

Kam umístit nádoby?

Máte-li vytápěný skleník, máte vyhráno. Výsevní nádoby je také vhodné dát na okenní parapet, kde je dostatek světla a tepla. Mějte na paměti, že jen z dokonale prohřátého a dobře navlhčeného substrátu vzejdou rostlinky. Nádoby překryjte potravinovou fólií, jakmile se však vyklubou první klíčky, udělejte do fólie otvory, později ji odstraňte. Jsou rostlinky hustě naseté vedle sebe? Vyjednoťte je tak, že nejslabší rostlinky vyjmete a necháte jen ty nejsilnější. Jakmile povyrostou, rostlinky vyjměte a zasaďte po jedné do většího květináče. A kdy s letničkami ven? Nepsané pravidlo říká po "zmrzlých", tedy po 15. květnu, a to na slunné místo.

Zdroje:www.idnes.cz/hobby, abecedazahrady.dama.cz