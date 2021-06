Co udělat s levandulí, abyste se dočkali nádherných květin celou sezónu?

Není snad člověka, který by neznal levanduli. Její omamující vůně je okouzlující. Jedna z nejoblíbenějších okrasných bylin zdobí nejednu zahradu. Okrasná trvalka, která vyniká i jako aromatická léčivka a dokáže odpudit nepříjemný a obtěžující hmyz. A jak se o ni starat, aby vás odměnila svými nádherně fialovými květy?

Levandule pochází ze Středomoří a historie jejího používání sahá až několik tisíc let do minulosti. Její výhody znali už Egypťané, Římané a staří Řekové. Blahodárné účinky zase obšťastňovaly i Anglické královny Alžbětu či Viktorii. A v oblibě se těší i v současné době.

Našim očím lebedí mnoho druhů levandule a liší se od sebe jen minimálně. Nejvíce známá a nejoblíbenější je levandule úzkolistá, nazývaná také levandule lékařská či Anglická. Má pestré využití nejen v domácnosti, ale i v kuchyni a v kosmetice.

Co jste možná o levanduli nevěděli

Levandule jsou prostě jedinečné! A stále o ní vlastně nevíme vše. Pozoruhodnou zajímavostí je, že v dobách moru bránil levandulový lektvar nákaze a tehdejší recept se používá dodnes. Staří Egypťané ji běžně používali při mumifikaci a Arabové s ní ochucovali jídlo nebo z ní míchali skvělé parfémy. Už v antickém Římě si ji pro léčebné a uklidňující účinky vkládali do koupele.

Dává úlevu při bolestech hlavy, nespavosti, nervozitě i závratích. Dokonce pomáhá při snižování krevního tlaku. Mnohokrát je levandule součástí olejů, které jsou velkým pomocníkem při revmatických bolestech a kromě toho mají bezvadný povzbuzující účinek. Úžasnou službu udělá tato rostlina i v šatníku, nejenže ji nádherně provoní, ale odpudí i šatní moly. Španělé, Italové a Francouzi ji vždy plnohodnotně využívali v kuchyni. Kromě jiného je součástí oblíbeného provensálského koření, které je v současnosti využíváno v mnoha zemích celého světa.

Co levanduli dopřát, aby byla prvotřídní výzdobou zahrady?

Každopádně vyžaduje sluneční stanoviště s dobrou cirkulací vzduchu. Co ji prospěje, bude každopádně vápenatá, dobře propustná, sušší hlinitopísčitá půda. Levandule je však nenáročná, a proto si vystačí i s chudšími zeminami.

Snese i mírně vlhké půdy, ale velký pozor dejte na přespříliš vláhy! To ji opravdu nesvědčí, takže se zálivkou to nikdy nepřehánějte. Jakmile se na této rostlině objeví žloutnoucí listy, jde o jasný signál, že vody má habaděj. Vysadili jste ji do květníku či truhlíku? Tak nezapomeňte, že tyto nádoby musí mít vždy odtokový otvor. V tomto případě ji také prospěje drenážní vrstva, která odvede přebytečnou vodu pryč od kořenů rostliny a dopřeje ji vhodné prostředí pro správný vývoj a zároveň pro nádhernou květenu.

Aby si levandule udržela svůj kompaktní tvar, prospěje jí dvakrát ročně sestřihnout. Nejlépe je to udělat hned na jaře a pak po odkvětu. Řez proveďte na 1/3 její výšky. Buďte však oparní a nikdy nezasahujte do dřevnatých stonků.

Chcet e keříky levandule mulčovat?

Nepoužívejte zetlelou kůru tuzemských jehličnanů, ale dopřejte keříkům kvalitní piniovou kůru. Levandule se vám odvděčí hojným růstem a násadou květů po celou sezónu.