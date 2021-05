3 zásadní chyby, kterými si úplně můžete zničit úrodu levandule

Vůně levandule napomáhá klidnému spánku, uklidňuje mysl a připomíná letní krajinu v Provence. Keříčky této čarovné byliny můžete pěstovat i na své zahrádce. V našem podnebním pásu se jim obvykle daří dobře, pokud se vyvarujete základních chyb.

Nevhodné stanoviště

Protože levandule pochází z teplého Středomoří, je zvyklá na dostatek slunce a sušší zeminu. Ačkoli jde o krasavici poměrně otužilou a nízké zimní teploty s nějakým tím chvojím přežije, studené větry ze západu a severu ji mohou vážně ohrozit. Stanoviště by proto mělo být nejen na slunci, ale také v závětří. Pokud je pro vás obtížné takové místo na zahradě najít, můžete levanduli vysadit do větší nádoby a vystavit ji na prosluněnou terasu, kde bude chráněna před větrem domovní zdí nebo zástěnou.

Pěstování v nádobě se vyplatí také v případě, že máte na zahradě těžkou jílovitou půdu s kyselým pH. V takové zemině totiž levandule moc dobře neporoste. Vyhovuje jí lehčí propustný, mírně zásaditý substrát bez obsahu rašeliny. Vysadíte-li levanduli do nádoby, nezapomeňte na dno nasypat drenážní vrstvu z kamínků či keramzitu. Dlouhodobá vlhkost a nedostatek kyslíku v substrátu povede k zahnívání kořenů a úhynu rostliny.

Levandule je nápadnou součástí rustikálních dekorací. Zdroj: Shutterstock.com

Nesprávný řez

Chcete-li mít levanduli krásně košatou, budete ji muset pravidelně zastřihávat. Pokud byste ji nechali jen tak růst vlastním životem, keřík se ve spodní části vyholí a moc nenakvete. Střih se doporučuje provádět dvakrát do roka. Po odkvětu ostříháme odkvetlé květy hned na začátku stonků a další větvičky odstraníme nad úrovní letošních lístků. Hlubšího řezu není třeba, a dokonce to ani není vhodné, protože by se rány nemusely zacelit do zimy, což by mělo pro levanduli fatální důsledky.

Radikálnější řez si můžeme dovolit zjara koncem března a začátkem dubna. Keřík v té době začíná rašit a měl by být především zbaven větviček, které přes zimu umrzly. Také zdravé výhony můžeme seříznout, a to až o třetinu; dbáme jen na to, aby na každém zůstaly nejméně dva pupeny. Pozor, nikdy neřežte levanduli až do dřeva, je zde riziko, že už neobrazí!

Levanduli milujeme pro její vůni. Zdroj: Shutterstock.com

Nedostatečná ochrana před mrazy

Levandule sice českým mrazům zdatně odolává, přesto jí však bude v zimě lépe, pokud jí před příchodem mrazů zakryjeme stonek bílou netkanou textilií nebo k ní přihrneme vrstvu chvojí. Chránit bychom měli zejména mladé rostliny, které jsou tradičně choulostivější. K zakrytí levandule ale nikdy nepoužívejte mulč z listí nebo trávy – v případě deštivé a blátivé zimy by tato vrstva v sobě zadržovala vodu a mohlo by dojít k rozvoji plísní.

Levandule v nádobách budou potřebovat dobrou izolaci, aby jim nepromrzly kořeny. Květináč můžete zabalit do bublinkové fólie a pytloviny, někdo používá i polystyren. Rostlinu ideálně přeneste na chráněné stanoviště pod stříšku nebo do vnitřních prostor, kam ale bude pořád dopadat dostatek světla a teplota nestoupne nad 15°C. Přes zimu levanduli zaléváme jen velmi málo.

Zdroje: kreativnitechniky.cz, hobby.instory.cz, abecedazahrady.dama.cz