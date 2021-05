Co udělat s levandulí právě nyní, abyste se dočkali silných a zdravých rostlin?

Omamná vůně, mnohostranné využití a sytě fialová barva. Levandule je bylinka, která se své oblibě těší po celém světě. Není nijak náročná na pěstování a lze ji vysadit jak do květináče coby pokojovou rostlinu, tak do záhonu na zahrádce. Aby ze sebe vydaly co nejvíc a oplývaly sílou a zdravím, teď je nejvyšší čas dát jim tu správnou péči.

Má schopnost zklidnit tělo i ducha, dodá zajímavou chuť pokrmům a moučníkům, a dokonce slouží i jako spolehlivý odpuzovač hmyzu. Levandule je zkrátka nepostradatelná bylinka, která nejen že má mnoho příznivých účinků, ale také skvěle vypadá. Zahradní záhonky tak rozzáří svou sytě fialovou barvou a coby pokojová rostlina ozvláštní tmavá místa v bytech a domech. A přestože není nijak náročná na pěstování, čas od času je třeba věnovat jí zvýšenou péči. Jako třeba právě nyní.

Levandule je ozdobou zahrady Zdroj: nieriss / Shutterstock.com

Vysazení levandule

Levanduli lze pěstovat dvěma způsoby – buď ze semínek anebo sazenic. První z variant je však přece jen o něco náročnější. Pustíte-li se do pěstování ze semínek, je třeba začít už v únoru, případně v březnu. Takové pěstování vyžaduje vhodný substrát, kterému ještě prospěje, když do něj přidáte trochu písku. Samotná semínka se pak vsadí hlouběji do substrátu, jež se následně provlhčí rozprašovačem. Pokud by se totiž prolil klasickou zálivkou, semínka by mohla vyplavat na povrch.

Truhlík se semínky levandule se následně na čtyři týdny umístí do místnosti, v níž teplota neklesá pod 20 stupňů Celsia. Po této době by levandule měla začít klíčit. Poté je možné jednotlivé rostliny začít oddělovat.

Mnohem jednodušší je ale pochopitelně vysazení levandule přímo ze sazenic. Ty lze pořídit v zahradnictvích či hobby marketech. A právě pro sazenice levandule je stěžejní druhá polovina května. V této době už totiž nehrozí, že by rostlinky ohrozily ranní mrazíky. Nejdříve se umístí do polostínu, levandule si totiž musí postupně na sluneční paprsky zvykat. Po pár dnech ji vystavte přímo síle Slunce, neboť právě to je zodpovědné za její omamnou vůni a sytě fialovou barvu.

Při jarním řezu levandule vždy ponecháme několik rašících lístků. Zdroj: marketlan / Shutterstock.com

Řez levandule

Pokud nejste v pěstování levandule žádní nováčci a vaši zahradu či byt vám zdobí již nějakou tu dobu, je důležité nezapomínat na její jarní sestřih. Ten by se měl provádět na přelomu března a dubna. Pokud jste na něj ale zapomněli, nyní je ten nejvyšší čas! Střih levandule je nezbytně důležitý pro její zdravý růst. Pokud byste jej rostlině nedopřávali, začala by od spodní části dřevnatět ve stoncích, za což by vám tahle kráska rozhodně nepoděkovala.

Je důležité opatřit se opravdu ostrými nůžkami a odstřihnout v první řadě všechny části, které zahubil mráz. Následně je nutné se pustit do zkracování zdravých částí. Mnoho zahrádkářů tak nečiní, neboť se bojí, že zkracováním zdravých částí rostlině ublíží. Je tomu ale přesně naopak. Ve výsledku by měla být levandule zastřižena do tvaru bochánku, měla by být tedy kulatá. Větvičky zkracujte zhruba o jednu celou třetinu, jediné, na co je třeba dávat pozor, je to, aby na každé z větviček zůstaly alespoň dva viditelné mladé pupeny.

Zastřižení levandulí je stěžejní pro jejich krásný, zdravý a silný růst. Jedině tak vám tato úžasná bylinka nabídne své krásné květy, ze kterých se budete moct těšit několik dlouhých měsíců!

