Jak pěstovat levanduli ze semínka: Přesný postup pro silné sazenice

Jedna z nejkrásnějších léčivých rostlin, to je levandule. Nejenže úžasně voní, ale využívá se i v kuchyni, odpuzuje hmyz a také vám pomůže od široké škály zdravotních potíží. Vypěstujte si ji ze semínka, je to snadné

Zda levanduli využijete pro zdravotní účely ve formě oleje, masti či jen tak sušenou pro aromaterapii nebo v sáčku do prádelníku, je jen na vás. Je mnoho lidí, kteří pěstují levanduli pouze pro okrasu, protože je ozdobou každé zahrady, terasy či balkonu. Pokud jste krásou vůní levandule dosud zůstali nedotčeni, je čas to změnit. Co takhle si tuto léčivku vypěstovat ze semínka?

Jarní výsev

Měsíc březen je ten nejzazší čas pro výsev do truhlíku či jiné větší nádoby. Pořiďte si speciální výsevní substrát, je však lepší do něho přimíchat i písek, v poměru 4 díly substrátu a 1 díl písku. V zemině si vytvořte důlky či rýhy a semínka vysévejte zhruba dvakrát tak hluboko, než je je jejich velikost. Lehce přihrňte substrát a dopřejte semínkům vláhu nejlépe rozprašovačem. Pokud byste zalévali z konvičky či láhve, mohla by se semínka vyplavit. Jak intenzivně zeminu rosit? Určitě každý den, v žádném případě nesmí vyschnout, jinak by semínka nevzešla.

Za několik týdnů vykouknou malé rostlinky na svět. Zdroj: Profimedia

Teplo a světlo

Nádobu přesuňte na místo, kde je dostatek denního světla a hlavně stabilní teplota, která by neměla klesnou pod 20 °C. Doporučuje se umístit nádobu s výsevem na parapet, jen dejte pozor, aby v noci, kdy klesá venkovní teplota, nebyl parapet příliš chladný. Pokud dopřejete semínkům vše potřebné, můžete se zhruba za 4 týdny těšit na malé rostlinky. Jakmile trochu povyrostou, přepíchejte je do malých květináčků, kelímků od jogurtu či sadbovačů, kde rostlinky zesílí a ještě vyrostou.

Jaká semínka levandule vybrat?

Existují desítky druhů levandule, které můžete pěstovat. Tyto jsou v našich podmínkách nejčastější:

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) - nejčastěji pěstovaný druh levandule u nás, vytrvalý rozvětvený polokeř, který dorůstá do výšky asi 60 cm.

Kvete od června do srpna, od druhého roku můžete sbírat kvetoucí nať. Vzrostlé rostliny vysazujte ven na konci května nebo během června. Vybírejte slunečná až polostinná stanoviště s humózní, lehčí a dobře propustnou půdou.



Levandule širokolistá (Lavandula latifolia) - má trochu větší vzrůst než levandule lékařská, a to až 90 cm. Využívá se k výrobě parfémů.

Levandule prostřední roste ve velkých keřích. Zdroj: Profimedia

Levandule prostřední (Lavandula x intermedia) - kříženec levandule lékařské a širokolisté, který se také často pěstuje v našich podmínkách. Vyniká velkým množstvím vonných silic. Dorůstá výšky až 120 cm.

Levandule korunkatá má zajímavé květenství. Může mít i růžovou barvu. Zdroj: Profimedia

Levandule korunkatá (Lavandula stoechas) - od ostatních druhů se liší svým vzhledem, květy vyčnívají z hlávek, které jsou oválné, větší a tmavší. Pro svou výšku, maximálně asi 45 cm, je velice oblíbená pro pěstování v nádobách. Není však mrazuvzdorná, proto ji nesmíte nechávat přes zimu venku.

Zdroje: dama.cz, zavunilevandule.cz