Jak pěstovat obrovské množství levandule na minimálním prostoru?

Kdo by nemiloval levanduli? Tato krásná voňavá bylinka nejen zdobí každou zahradu, kde se nachází, ale mohla by dělat velkou parádu i na vašem balkoně nebo dokonce v bytě. My vám totiž ukážeme, jak ji pěstovat v květináči.

Zdroj: chalupari-zahradkari.cz, sazenicka.cz

Ne každý z nás má zahradu a možnost tak pěstovat čerstvé bylinky a květinky. Některé ale klidně můžete pěstovat na balkoně nebo i doma v květináči. My vám poradíme, jak si vyzdobit domov nádhernou a voňavou levandulí.

Sice to nejde tak snadno jako na záhonku, ale buďte si jisti, že když vytrváte a vše budete dělat pečlivě a svědomitě, úspěch se dostaví.

Začněte tím, že pro ni vyberete vhodné místo. Ideální je takové, kam celý den svítí sluníčko a to ať na terase nebo za oknem. Kdybyste sazenici dali na místo, kam sluníčko nesvítí, nedařilo by se jí a časem by zahynula.

Truhlík, květináč či jiná velká nádoba

Zasaďte ji do dostatečné velkého květináče, truhlíku nebo nádoby, kde bude mít prostor dostatečně reagovat na extrémní výkyvy teplot. V létě by se jí totiž v malém květináči mohly přehřívat kořeny. V zimě by zase snáze promrzla.

Pamatujte na to, že levandule je rostlinka, která je zelená po celý rok, proto potřebuje i v zimě vláhu Zdroj: Shutterstock.com

Dbejte i na zeminu. Ta musí být stejná, jako byste levanduli sázeli do záhonku. Substrát musí být dobře propustný a bez rašeliny. Na dno nádoby, kde levanduli chcete pěstovat, dejte vrstvu drenáže z kamínků.

Pamatujte na to, že levandule je rostlinka, která je zelená po celý rok, a potřebuje i v zimě vláhu. Proto, když v zimě svítí sluníčko, klidně ji i lehce zalijte. Jinak obalte nádobu s levandulí pytlovinou, aby vám neumrzla.

Myslete na vláhu i teplotu v průběhu zimy

Také můžete využít chvojí. I tím se nádoba zateplí. Platí to ale většinou jen do doby, než udeří mrazy. Pak ji, pokud to půjde, přeneste domů do chladnější místnosti.

Zajímavostí je, že se levanduli nelíbí zalévání brzy ráno nebo pozdě večer. Volte ideálně odpolední hodiny. Nebojte se ji používat i v kuchyni, kosmetice či si ji usušit do šatníku. Nůžkami ji ostříhejte. Nic nemůžete zkazit. Pouze ostříhaná levandule opět kvalitně a plně pokvete.

Levandule je ozdobou zahrady Zdroj: nieriss / Shutterstock.com

Vzhledem k tomu, že má levandule uklidňující účinky a provoní celý byt, je ideální květinou, jakou mít doma. Představte si tu pohodu, jak si pijete kávu za svitu sluníčka a vůně levandule. Co může být lepšího!