Levandule a studená stratifikace: Proč a jak je vhodné ošetřit semena za studena

Levandule je skvělou rostlinou do zahrady nebo na okenní parapet. Můžete ji použít jako bylinku do různých kulinářských výtvorů, dát si ji do vázy, udělat z ní vonné pytlíčky nebo olej. Pokud chcete vyzkoušet nové druhy, nemusíte kupovat sazeničky. Levanduli lze lehce vypěstovat ze semínek. Jen je musíte speciálně ošetřit.

Levandule je vytrvalý polokeř, který je při kvetení vysoký až 80 cm. Vyžaduje slunné a sušší stanoviště. Levandulová silice se skládá z více než 150 látek a zajímavostí je, že se velmi rychle vstřebává do těla. V krvi ji lze zjistit už 5 minut po namazání pokožky. Tato léčivá bylinka se využívala již ve starověku. Má tišící a protikřečové účinky, pomáhá proti nespavosti a navozuje relaxační stavy. Levandulový olej se využívá i jako dezinfekce, odpuzovač molů nebo jako přípravek proti nadýmání.

Aby vám levandule vyrostla, dopřejte semenům studenou stratifikaci. Zdroj: Shutetrstock.com / Geshas

Co je to studená stratifikace

Některá semínka potřebují k přerušení vegetačního klidu buď teplo a vlhko nebo vlhko a chlad. Levandule patří do té druhé skupiny. Stratifikace je proces, který supluje přírodu. V ní se semena rostlin na podzim samovolně vysemení a z mateřské rostliny spadnou do půdy, kde přezimují. Na jaře pak můžeme vidět mladé výhonky rostlin. Domácí stratifikace se provádí za pomoci ledničky nebo studeného sklepa. Princip je stejný. Semínka se nechají několik týdnů ve vlhkém a chladném prostředí, po vysetí a zvýšení teploty brzo vyklíčí.

Je studená stratifikace nutná?

Pokud máte potíže s klíčením rostlin, je možné, že potřebují pomocí stratifikace „nakopnout". Tato metoda také předchází shnití semen dříve, než stačí vyklíčit. Suchá semínka, která si koupíte v sáčku, mohou být přesušena. Jakmile by se dostala do kontaktu s vlhkou půdou, mohla by odumřít. Proto je dobré dát jim impuls, že se blíží jaro a je čas klíčení. Odborníci uvádějí, že ošetřené semeno vyklíčí 4x rychleji než neošetřené. (Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=juL409NcgMc)

Levandule je vytrvalý polokeř. Zdroj: nieriss / Shutterstock.com

Levandule a studená stratifikace

Studenou stratifikaci můžete provést několika způsoby:

1. Semena zasaďte do vydezinfikovaného písku. Ten stačí dát do vyhřáté trouby na 100°C na 10-15 minut. Nechte ho vychladnout a nasypte na něj semena levandule. Ty zalijte vodou. Jakmile se už nebude vsakovat, zasypte povrch hrstí rašeliny. Směs skladujte při pokojové teplotě. Po 4 dnech začnou semena bobtnat. Nyní je vyhrabejte a vložte s trochou směsi do plastové krabičky, do níž uděláte dírky. Tu pak vložte do ledničky. Studený vzduch se dostane skrze dírky k semenům a stratifikace může začít. Semena kontrolujte každé 3-4 dny, neměly by vyschnout. Jakmile vyklíčí, můžete je přesadit do půdy.

2. Semínka v peřince. Na tuto metodu budete potřebovat gázu a semena levandule. Gázu si nastříhejte na obdélníky, na které položíte 5-6 semen. Poté ji stočte do válce a vložte do krabičky. Látku pokropte trochou vody. V lednice ji nechte 4-5 týdnů. Pravidelně válečky kontrolujte, aby nevyschly.

3. Třetí metoda je podobná, jen gázu vložíte na dno nádoby, nasypete na ni semena a přikryjete druhým kusem. Látka by opět neměla vyschnout, ale neměla by plavat ve vodě. (Zdroj: https://optolov.ru/cs/otdelka-sten-v-detskojj/kak-vyrastit-lavandu-v-domashnih-usloviyah-iz-semyan-lavanda-iz-semyan-v.html)