Levandule zažene moly i alergie: Jak ji správně usušit, použít a neudělat chybu?

Kdo by nemiloval levanduli. Její nezaměnitelná vůně a krása se hodí nejen jako dekorace do vázy, ale také se dává do šatníku či používá k přípravě nejrůznějších pochutin. Je oblíbená i v kosmetickém průmyslu a přináší relexační zážitek. Jak správně využít levanduli sušenou?

Už naše babičky sušily levanduli ve velkém, protože ji považovaly za malý zázrak. Není se čemu divit, její využití je totiž bohaté. Nejen, že působí uklidňujícím způsobem, ale také snižuje tlak či pomáhá usnout. Používá se do čajů, olejů a plní se s ní vonné pytlíčky do šatníku.

Chcete si užít příjemnou relaxační koupel? Přidejte si do ní právě levanduli! Stačí smíchat květy sušené levandule, mořskou sůl a nechat týden odstát, aby sůl získala levandulovou vůni. Pak přidejte do vany tři lžičky namíchané směsi a nechte se hýčkat blahodárnou vůní a relaxujte.

Levandule je skvělá do koupele i šatníku

Levandule je skvělá také do šatníku. Odpuzuje totiž moly. Naplňte jí tedy malé plátěné sáčky a ty umístěte mezi prádlo nebo zavěste do šatny. Pokud prodyšné sáčky nemáte, stačí udělat menší svazky a zavěsit je do prostoru. Pozor ale na to, abyste se jich nedotýkali, sušená levandule se totiž ráda drolí.

Levandule je skvělá do koupele i šatníku Zdroj: Julietphotography/Shutterstock.com

Pokud chcete mít doma svěží vzduch, pak je levandule také to pravé. Jde vlastně o takový přírodní osvěžovač vzduchu, který si můžete vyrobit z levandule sušené, ale samozřejmě i čerstvé. Květy dejte do nádoby a zalijte lihem nebo alkoholem. Příjemná vůně se bude linout vaším obydlím a roztok vydrží klidně i několik týdnů. Pokud chcete roztok ozvláštnit, pak přidejte citronovou kůru, vanilkový lusk, mátu či meduňku.

Levandulový čaj je další lahůdkou, která stojí za vyzkoušení. Má totiž blahodárné účinky na naše tělo a hlavně spánek. Uvolňuje totiž stres a napětí. Levandulový čaj vám uleví i při kašli nebo pokud vás trápí křeče. Sušené květy zalijte vroucí vodou a nechte deset minut louhovat. Pak sceďte. Na jeden šálek se doporučuje jedna lžička sušené levandule. Nebojte se přimíchat taktéž meduňku nebo heřmánek.

Vaše pleť si zamiluje levandulový olej

Nesmíme zapomenout ani na levandulový olej, který si zamiluje vaše pleť. Skvělý je i na masáže a spáleniny od slunce. Vyrobíte si ho tak, že nadrolíte sušené květy do nádoby a přidáte mandlový olej. Směs nechte louhovat na tmavém místě několik týdnů a občas nádobu protřepejte. Levandulová vůně se tak lépe rozprostře do celého oleje. Následně směs přecedíte a uchováváte v lednici.

Vaše pleť si zamiluje levandulový olej Zdroj: Eva Gruendemann / Shutterstock.com

Možná vás to překvapí, ale levandulí můžete vyčistit i podlahu. Čistící prostředek připravíte z půl šálku bílého octa. Ten přimícháte do kýble horké vody a navíc přikápnete několik kapek levandulového oleje.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.jenzeny.cz