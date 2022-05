Jak založit levandulovou zahradu: Zvládne to každý

Obdivujete styl francouzké Provence? Její voňavou atmosféru vám snadno navodí levandulová zahrada. Péče o levanduli není náročná, stačí když dodržíte pár základních pravidel.

Jestliže se řadíte k milovníkům levandule, zkrášlete si touto aromatickou bylinou nejen zahradu, ale i terasu či balkon. Je možné ji pěstovat přímo v zemi, ale i v nádobách a péče o ni je docela jednoduchá. Ve výsledku vás bude těšit nádherně vonící levandule záplavou svých fialových, modrých, růžových či bílých květů, které můžete použít v kuchyni i do koupele.

Levandule patří mezi královny květin a není divu

Nejenže je krásná na pohled, ale i krásně voní a léčí. Původně rostlina pochází z oblastí Středozemního moře a historie jejího používání sahá až několik tisíc let do minulosti. Často ji využívali Egypťané, Římané i staří Řekové a její léčebné účinky jsou oblíbené i v současnosti. Svůj název si levandule vysloužila díky latinskému pojmenování „lavare“, které znamená „mýt se“ nebo „koupat se“. Už v minulosti totiž byly známé příznivé účinky levandule, kdy se přidávala do koupelí.

Voňavá levandule je proslulá hlavně svými léčivými a relaxačními účinky. Zdroj: shutterstock.com

Můžete si vybrat z více odrůd

Druhů levandule je více, takže máte opravdu z čeho vybírat. Nejrozšířenější a nejoblíbenější je úzkolistá, která se také nazývá levandule lékařská nebo anglická. Skvěle ji můžete využít i v domácnosti, při zdravotních nesnázích a také jako kosmetický přípravek. Perfektně funguje i jako přírodní repelent. Pořídit si můžete i levanduli španělskou nebo francouzskou.

Levandule je užitečná bylina

Voňavá rostlina je proslulá hlavně svými léčivými a relaxačními účinky. Trpíte nespavostí nebo neklidným spánkem? Dejte si pár sušených květů do polštáře. Levandule umí dokonale zpomalit činnost nervového systému, takže výborně zlepšuje kvalitu spánku. Levandulový olej má velmi dobré antiseptické a protizánětlivé účinky a je skvělý například na různá drobná poranění. Sáčky se sušenými květy vám také krásně provoní šatník a svazky sušených levandulí budou příjemnou ozdobou vašeho bytu, kde výrazným způsobem osvěží vzduch.

Na záhon sázejte zhruba 10 cm velké rostliny levandule do sponu 50 cm. Keře se značně rozrostou. Zdroj: Shutterstock

Ideální k výsadbě je květen

Sazenice levandule si můžete pořídit v každém zahradnictví i na internetu. Sázejte až v době, kdy bude venku ustálená teplota okolo 15 až 20 °C. Začít můžete v průběhu května, ale nic se nestane, když zasadíte levandule až během června. Levandule je trvalka, která vám vydrží až 15 let, bude každý rok nádherně kvést a postupně se vám začne na zahrádce i rozrůstat.

Levandule milují slunce

Levandulové zahradě vyhovují lokality, kde je dostatek slunce. Sazenice byste měli vysadit do sušší a dobře propustné hlinitopísčité půdy. Díky přímému slunci získají rostliny lepší barvu a mnohem intenzivnější aroma. Dopřejte rostlinám také chráněné místo před větrem. A protože levandulím neublíží ani silnější mráz, bez problému venku přežijí i zimu.

Jde se sázet levandule

Na vhodném stanovišti nejprve udělejte jámy, které vylijte trochou vody. Na dno je dobré přidat trochu štěrku a poté přisypat kvalitní zeminu. Na záhon sázejte zhruba 10 cm velké rostliny do sponu 50 cm. Pusťte se do práce raději odpoledne nebo k večeru, země je totiž v tuto dobu více vyhřátá a slunce už není tak intenzivní. Když lehkým stiskem vyjmete rostlinu z květníku, lehce rozvolněte kořenový bal, aby rostlina rychleji zakořenila. Pak vložte levandule do připravených jamek a pečlivě je zasypte zeminou.

Když lehkým stiskem vyjmete levanduli z květníku, uvolněte kořenový bal. Zdroj: shutterstock.com

Jak se zálivkou

Levandule nesnášejí přemokření, tak to se zavlažováním moc nepřehánějte. Mladé levandule potřebují mírnou a pravidelnou zálivku, starší rostliny stačí lehce zalít jednou za čas a ocení odstátou nebo dešťovou vodu.

www.cs.diet-nutrition.org, www.kvetoucizahrada.cz, www.womanonly.cz